Meteo: NEVE sui settori alpini di confine, rovesci sul Tirreno

SITUAZIONE: una veloce perturbazione è riuscita a vincere la resistenza anticiclonica determinando qualche nevicata sulle Alpi, piogge sul nord-est e rovesci lungo il Tirreno. Dietro ad essa si va instaurando una corrente nord-occidentale che piloterà ancora aria instabile sul Tirreno, foriera di rovesci, e rinnoverà la possibilità di nevicate sui settori alpini di confine, come mostra la mappa precipitativa prevista sino alle 18 di oggi dal nostro modello:

DA NOTARE: la rotazione delle correnti a nord-ovest in quota a 5500m che limita la fenomenologia alle sole zone tirreniche e alle Alpi di confine, guarda la mappa:

EVOLUZIONE: tra mercoledì e venerdì solo un po' di variabilità insisterà lungo le regioni tirreniche e sul Levante ligure. Le precipitazioni, peraltro deboli, si concentreranno su Levante ligure ed alta Toscana, cosi come sul basso Tirreno, mentre altrove saranno le schiarite a prevalere in un contesto non freddo. Qui i fenomeni attesi nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 dal nostro modello:

FINE SETTIMANA e giorni seguenti: da sabato 1 a martedì 4 febbraio sarà l'anticiclone a dominare la scena anche se non in modo assoluto, cioè consentendo a tratti qualche passaggio nuvoloso, peraltro senza conseguenze. Termicamente i valori saliranno ancora, esaltando l'anomalia rispetto alla media del periodo e facendoci pensare che la primavera sia ormai imminente. Solo le nebbie, con il loro freddo umido, potrebbero mascherare questo tipo di sensazione.



LUNGO TERMINE: sembra possibile ma non è ancora certo (vista la ritrosia del modello europeo che comunque incide) un netto cambio di circolazione atmosferica da mercoledì 5 febbraio in poi. Il modello americano contempla nella media degli scenari l'arrivo di correnti da nord piuttosto tese e fredde sull'Italia, che riporterebbero peraltro le temperatura finalmente su valori più consoni a quelli invernali, come mostra la mappa qui sotto:

