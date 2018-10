METEO: nel mirino del MALTEMPO c'è la Sardegna, presto anche il nord-ovest

PEGGIORAMENTO del tempo: i prodromi sono già ben visibili sulla Sardegna sud occidentale, dove sono in corso temporali. L'azione di erosione di una perturbazione in arrivo da ovest nei confronti dell'alta pressione è cominciata ma produrrà buoni frutti, cioè PIOGGE organizzate solo tra mercoledì e giovedì.



SFONDAMENTO: la perturbazione sfonderà mercoledì sulla Sardegna portando ulteriori temporali, anche intensi. Tra la serata di mercoledì e giovedì mattina sarà in azione al nord-ovest portando anche qui piogge rilevanti. Nelle ore successive coinvolgerà anche tutte le regioni centrali tirreniche e il nord-est, provocando anche qui rovesci e temporali sparsi.



RIMONTA: nel corso di giovedì però l'anticiclone avrà un sussulto che lo porterà a conquistare l'Europa centrale e temporaneamente anche l'Italia, smorzando gli effetti della perturbazione, che venerdì andrà dunque a "morire" sullo Stivale, concedendo ancora solo qualche fenomeno sparso, specie a ridosso delle isole.



FINE SETTIMANA: sabato tornerà il sole quasi ovunque, ad eccezione dei territori sui quali si formeranno nubi basse. Domenica rientrerà un po' d'aria fredda da est al nord, ma nel contempo da ovest avanzerà una nuova perturbazione, che sfrutterà un nuovo indebolimento dell'anticiclone.



PROSSIMA SETTIMANA: per lunedì il modello americano annuncia un peggioramento del tempo su gran parte delle regioni occidentali del Paese per l'inserimento di una perturbazione atlantica con PIOGGE diffuse. Successivamente l'alta pressione potrebbe tornare in auge, riportando una generale stabilizzazione ma, stante la situazione di grande incertezza, vi rimandiamo a successivi aggiornamenti.



OGGI: sulla Sardegna condizioni di instabilità con spunti temporali a sud dell'isola ma in temporanea attenuazione, sul resto del Paese bel tempo e giornata particolarmente mite nelle ore centrali del giorno. In serata peggiora sulla Sardegna.



DOMANI: nuvolaglia su nord-ovest, regioni centrali tirreniche e Sardegna; sull'isola si scateneranno rovesci e temporali sparsi, qualcuno di forte intensità. Tempo migliore altrove con prevalenza di schiarite. Entro sera peggioramento anche sul nord-ovest e l'Elba con precipitazioni sparse, che diverranno intense nella notte su Liguria, Piemonte occidentale e bassa Valle d'Aosta; nubi in ulteriore aumento sul resto del nord e delle regioni centrali tirreniche ma senza conseguenze. Temperature in lieve calo nei valori massimi nelle aree soggette a maggiore nuvolosità.

