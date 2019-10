METEO: negli Stati Uniti precoce ondata di freddo e neve, in Italia temporali all'estremo sud

FREDDO e NEVE: grossi contrasti termici negli Stati Uniti con gradienti termici orizzontali e verticali davvero incredibili da accettare per noi europei. Dal Texas al Colorado sono attesi anche scarti di oltre 35°C. La neve cadrà su Montana, Wyoming, Utah, Colorado, Nebraska, Nord e Sud Dakota, per poi dirigersi ad est verso Minnesota, Wisconsin ed Iowa. Guardate questa mappa a 1500m prevista per il pomeriggio odierno che mette in mostra queste spettacolari differenze di temperatura:

SITUAZIONE: in Italia si è allontanata verso l'est europeo la perturbazione che ieri ha portato qualche pioggia su alcune zone del settentrione, ma insiste un po' di instabilità sulla Toscana, specie a ridosso della costa; nel contempo risulterà attiva ancora per oggi l'instabilità all'estremo sud, segnatamente tra Sicilia, Calabria e Salento. Soprattutto sull'est della Sicilia saranno ancora possibili violenti rovesci.

EVOLUZIONE: tra venerdì e il fine settimana il tempo risulterà buono ovunque grazie alla temporanea rimonta di un campo di alta pressione, che assicurerà tempo buono dalle Alpi allo Jonio con temperature in rialzo e qualche punta di 26-27°C al centro e al sud, valori inferiori al nord, dove anzi nottetempo e all'alba potrebbe ancora farsi notare qualche situazione nebbiosa.

PROSSIMA SETTIMANA: è confermato il moderato passaggio perturbato atteso nella giornata di martedì 15 al nord e lungo le regioni tirreniche, Sardegna compresa, con piogge in qualche caso anche piuttosto abbondanti. Qui una mappa sulla sommatoria dei fenomeni attesa tra le 06 e le 14 di martedì:

DINAMICITA': le mappe confermano dinamicità anche per i giorni successivi, sia pure intervallati da qualche momento più tranquillo e soleggiato. Altre piogge dunque potrebbero caratterizzare la seconda parte di ottobre.

OGGI: al nord ultimi addensamenti sull'estremo nord-est ma migliora, schiarite altrove e rapida dissoluzione dei banchi di nebbia presenti su alcune aree di pianura. Al centro nubi e qualche rovescio sulla Toscana, in attenuazione dal pomeriggio. Sulle restanti regioni solo qualche banco nuvoloso ma prevalenza di sole. Al sud irregolarmente nuvoloso su Sicilia, Calabria e Salento con spunti temporaleschi o rovesci di pioggia possibili, specie su est Sicilia, tempo buono sul resto del sud. Temperature in aumento al nord, stazionarie altrove.





