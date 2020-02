Meteo: lunedì piovoso su diverse regioni ma in miglioramento

SITUAZIONE: il vortice polare è più attivo che mai e spinge profondi vortici depressionari ad attraversare l'Europa centrale e settentrionale, dove provoca venti tempestosi e precipitazioni, anche nevose a quote basse. In un simile contesto però l'Italia ne risulta ai margini, giacché protetta dall'alta pressione e dall'andamento poco ondulato delle correnti perturbate. Ne deriva un tempo spesso uggioso e addirittura piovoso su alcune regioni, ma in un contesto termico mite:

PIOGGE: le precipitazioni odierne si andranno a localizzare su Levante ligure, ovest Alpi, qua e là Valpadana, Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, altrove solo banchi nuvolosi irregolari e scarso rischio di fenomeni. Qui la mappa dei fenomeni attesi sino alle ore 18 odierne:

MIGLIORAMENTO: entro sera interverranno venti di Maestrale a ripulire i cieli in un contesto termico mite. Il vento insisterà anche nella giornata di martedì e sino alle prime ore di mercoledì, risultando sempre mite sull'insieme del territorio e in un contesto almeno in parte soleggiato.



NUOVO CAMBIAMENTO: tra giovedì e venerdì è atteso il transito di una nuova perturbazione che attraverserà rapidamente il Paese, mostrandosi più attiva sul nord-est e le regioni centrali, come mostra anche la mappa delle precipitazioni del nostro modello e relativa all'intervallo di tempo compreso tra le 18 di giovedì e l'alba di venerdi:

NEVICATE: sono attese nevicate sul settore alpino mediamente oltre i 1000m, mentre per venerdì i fenomeni scivoleranno verso le regioni meridionali attenuate, liberando il resto del Paese.



FINE SETTIMANA: 15-16 bel tempo ovunque ma con nubi in rapido aumento domenica al settentrione, ad annunciare l'arrivo di un'altra perturbazione da ovest.



INVERNATA: le possibilità che durante la terza decade del mese l'inverno possa avere un sussulto esistono ancora; perlomeno potrebbero accentuarsi le ondulazioni atlantiche con maggiori occasioni per assistere a precipitazioni consistenti, mentre risulta più difficile pronosticare un vero afflusso di aria fredda in grado di coinvolgere gran parte del Paese. Seguite comunque gli aggiornamenti!

