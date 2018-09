METEO Live: il maltempo si attenua ma...

SITUAZIONE: il vortice depressionario responsabile dei nubifragi che si sono verificati su diverse zone del Paese nelle ultime 72 ore, tende gradualmente a traslare verso l'est europeo, colmandosi. Tuttavia, almeno sino alla mattinata di martedì, sarà ancora possibile qualche episodio di instabilità a ridosso dei rilievi del nord, sul Triveneto, l'Emilia-Romagna e le zone interne appenniniche del centro.



ATTENZIONE: il nostro modello per le prime ore di martedì prevede un forte temporale marittimo a ridosso del Livornese in Toscana, in successivo sfondamento attenuato verso le zone interne appenniniche adiacenti e sin sull'Umbria.



EVOLUZIONE: nel corso di martedì progressiva anche se parziale affermazione di un campo di alta pressione che determinerà tempo buono e più caldo sino a giovedì, specie al centro e al sud.



NUOVO PEGGIORAMENTO: dalla serata di giovedì e sino a sabato mattina una nuova saccatura farà il suo ingresso al settentrione favorendo nuove situazioni temporalesche e un certo calo delle temperature. Al centro riflessi solo sulla Toscana, per il resto l'alta pressione dovrebbe limitare l'estensione verso sud dell'attività temporalesca.



STABILIZZAZIONE: da domenica 9 settembre i modelli sembrerebbero indicare una certa rimonta dell'alta pressione con tempo buono per qualche giorno, ma la previsione è ancora ben lungi dall'essere chiara e definita in modo certo. Seguite pertanto gli aggiornamenti.



OGGI: al nord nuvolosità irregolare con ampie schiarite; nel corso della giornata ancora qualche possibile rovescio o spunto temporalesco sulle zone alpine, appenniniche, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia-Romagna, più sporadicamente sulle rimanenti zone. Al centro parziali addensamenti lungo la dorsale appenninica con spunti temporaleschi locali nelle ore pomeridiane, specie su Umbria, Toscana e Marche, più sole e stabilità altrove. Al sud bel tempo, solo isolati temporali in Appennino nelle ore centrali del giorno non esclusi. Temperature in lieve generale aumento nei valori massimi.



DOMANI: al mattino a ridosso della costa toscana nuvolaglia irregolare con spunti temporaleschi non trascurabili di origine marittima a ridosso del Livornese, in spostamento verso le zone interne ed appenniniche e in sfondamento verso Umbria e Marche nel pomeriggio. Per il resto bel tempo salvo residui addensamenti sull'estremo nord-est ma senza fenomeni di rilievo. Massime in ulteriore lieve aumento, minime sempre gradevoli o fresche.