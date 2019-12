Meteo: le ULTIMISSIME sull'evoluzione di dicembre!

SITUAZIONE: nel Mediterraneo è ancora presente una modesta circolazione depressionaria che dispensa precipitazioni al sud, segnatamente lungo le regioni joniche. Anche al centro si riscontrano annuvolamenti irregolari legati a questa circolazione, tempo migliore ma anche più freddo al nord. Qui la sommatoria dei fenomeni prevista sino alle 18 di oggi e poi sino alle 06 di venerdì secondo il nostro modello:

EVOLUZIONE: nel corso di venerdì le correnti ruoteranno da ovest spingendo aria mite ma umida lungo le coste del Tirreno, che potranno cosi essere interessate da modesti annuvolamenti e da qualche debole fenomeno, cosi come mostra il nostro modello qui sotto, da notare qualche residuo rovescio anche sul Salento:

FINE SETTIMANA: bel tempo quasi ovunque, pur con modesti passaggi nuvolosi medio-alti da nord-ovest verso sud est e la persistenza di un po' di nuvolaglia lungo il Tirreno. Non farà particolarmente freddo, salvo sulle pianure e nelle conche vallive interessate da inversione termica e da qualche locale nebbia, specie al nord.



PROSSIMA SETTIMANA: atteso un episodio di vento da nord nella giornata di martedì 10 dicembre, accompagnato da qualche fenomeno passeggero al centro e al sud, da sporadiche nevicate lungo la dorsale appenninica e sui settori alpini di confine e di un calo termico più avvertito lungo le regioni adriatiche.



A seguire ancora della variabilità e poi la possibilità, per ora paventata concretamente solo dal modello europeo, di un PEGGIORAMENTO per venerdì 13 al nord e al centro, che porterebbe piogge ed anche nevicate a quote basse (ma probabilmente non pianeggianti) al nord. Ecco una mappa che illustra la situazione barica prevista per quella giornata:

La difficoltà ad inquadrare questo peggioramento nasce da una accelerazione della corrente da ovest, figlio di un ricompattamento del vortice polare, che impedisce alle saccature di affondare verso sud e di determinare peggioramenti marcati del tempo. Seguite tutti gli aggiornamenti perché anche questo passaggio non è affatto certo!



OGGI: nubi su gran parte del sud con rovesci o piogge sparse, temporali sulle regioni joniche, specie in mare aperto ma possibili anche sotto costa. Nuvolaglia su nord Sardegna e regioni centrali ma con scarsi fenomeni, solo velato a tratti al nord, per il resto soleggiato ma con mattinata fredda. Banchi di nebbia in Valpadana. Temperature massime in aumento in quota al nord, stazionarie al centro, in lieve calo al sud.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------