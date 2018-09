Meteo: la Sardegna entrerà nel mirino dei temporali

SITUAZIONE: l'alta pressione che abbraccia il nostro Paese determinando condizioni di tempo buono e temperature superiori alla media del periodo è in fase di lieve indebolimento. Questo consentirà ad una perturbazione afro-mediterranea di raggiungere la Sardegna e di determinarvi precipitazioni nella giornata di giovedì. Il fronte andrà poi a coinvolgere il basso Tirreno e la Sicilia nelle ore successive.



DA NOTARE: tra giovedì pomeriggio e venerdì la flessione del campo barico riuscirà ad originare qualche temporale anche a ridosso dei rilievi del nord e lungo la dorsale appenninica del centro, specie su Lazio ed Abruzzo.



EVOLUZIONE: nel fine settimana seguiteremo ad essere complessivamente governati da un campo di alta pressione ma infiltrazioni di aria più fresca ed instabile in quota potranno rinnovare l'instabilità al nord, sulle isole e le zone interne del centro e del sud. Insomma un anticiclone non più in grado di determinare una stabilità assoluta. Le temperature pur ancora superiori alla media, scenderanno di qualche grado.



PROSSIMA SETTIMANA: l'anticiclone, pur tra qualche sbavatura favorevole allo sviluppo di focolai temporaleschi, terrà il campo almeno sino a giovedì 20, favorendo tempo nel complesso buono o discreto, in un contesto termico mite.



ULTIMA DECADE di SETTEMBRE: il modello americano nel lungo termine evidenzia il possibile sfondamento di aria fredda su tutto l'est europeo con potenziali conseguenze anche in sede mediterranea, specie da 25 in poi, che verranno dettagliate nei prossimi articoli.



OGGI: bel tempo su gran parte d'Italia, solo sulla Sardegna nubi in aumento ma sino a sera fenomeni solo sporadici ed isolati, in accentuazione però dalla serata, quando saranno possibili temporali sparsi a partire da ovest. Temperature sempre superiori alla media con punte di 32-33°C.



DOMANI: al nord abbastanza soleggiato in pianura, nubi sparse sui rilievi con locali spunti temporaleschi, che occasionalmente verso sera potrebbero estendersi alle zone pianeggianti adiacenti; sulla Sardegna molto instabile con rovesci e temporali; nubi in aumento anche su basso Lazio, basso Abruzzo, meridione, specie sul basso Tirreno, dove più probabili risulteranno rovesci e temporali sparsi dal pomeriggio-sera; sul resto del centro nubi sparse, segnatamente sui rilievi, associate a locali rovesci pomeridiani. Temperature in lieve diminuzione, più marcata in Sardegna.