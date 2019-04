Meteo: la natura si scatena con rovesci e temporali, nel week-end anche la NEVE sulle Alpi

TEMPESTA D'APRILE: ci sta, la aspettavamo. La compensazione dopo il lungo periodo asciutto è arrivata e ora la natura darà fondo a tutto il suo repertorio, consegnandoci rovesci, temporali, colpi di vento, anche neve nel fine settimana sull'arco alpino e forse non solo. Per Pasqua andrà meglio? E' tutto in forse ora che il tempo è tornato ad essere dinamico.



SITUAZIONE: l'Italia è coinvolta da un canale depressionario sempre più incisivo, che determina situazioni temporalesche, a partire da Tirreno, Sardegna e regioni di nord-est ma che progressivamente si estenderanno a tutto il territorio entro oggi o al massimo giovedì.



Qui la sommatoria dei fenomeni attesi nella giornata odierna secondo il modello europeo:



EVOLUZIONE: nella giornata di giovedì e sino a venerdì mattina l'instabilità si inasprirà, favorendo precipitazioni anche più diffuse ed intense. L'alta pressione rimarrà defilata sulla regione scandinava.

Qui la sommatoria dei fenomeni attesi nella giornata di giovedì secondo il modello europeo:





FINE SETTIMANA: dopo una parziale tregua attesa tra il pomeriggio e la mattinata di sabato, l'inserimento di una massa d'aria fredda sul centro Europa, finirà per coinvolgere ancora le nostre regioni. Una parte di questa aria fredda sfonderà infatti sul settentrione e scenderà dalla Valle del Rodano, andando a scavare un minimo depressionario al suolo sul Mar Ligure , responsabile di maltempo su tutto il nord e di nevicate a quote collinari sul settore alpino e prealpino. Di riflesso l'instabilità coinvolgerà nuovamente tutto il Paese.



Qui la carta barica prevista nella notte tra sabato e domenica secondo il modello europeo a 5500m:



PROSSIMA SETTIMANA: lunedì 15 è prevista una tregua, mentre per martedì 16 da ovest dovrebbe giungere sul settentrione un'altra perturbazione in grado di portare piogge diffuse. In seguito la situazione pare farsi caotica e la previsione non riesce ancora ad essere inquadrata in modo chiaro.



OGGI: nuvolaglia ovunque, più compatta ed insistente su regioni tirreniche, Sardegna, regioni di nord-est, con piogge a carattere di rovescio, brevi temporali. Tendenza a peggioramento anche sul nord-ovest. Temperature in diminuzione.



Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it