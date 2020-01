Meteo: l'inverno si scuoterÃ , intanto NEBBIE e FREDDO al nord e nelle valli del centro

FREDDO: il freddo in questi giorni durante le ore notturne non è mancato. Certo sulle coste le cose sono diverse, ma lì l'inverno si fa sentire solo se arriva una massa d'aria fredda da nord o da est, altrimenti si sa benissimo che quando c'è l'alta pressione le temperature al mare risultano miti, cosi come le massime al di fuori delle nebbie anche sulle pianure, molto meno nei fondovalle alpini ed appenninici, dove in questo periodo di sole (causa l'ombra generata dalle montagne) se ne vede ben poco e la presenza di neve o brina può regalare giornate davvero gelide. Dunque è vero che l'anticiclone sa regalare molto più inverno che un episodio di maltempo con annessa sciroccata. Se poi si pretende la "Russia in casa" ad ogni inverno in tempi di global warming, forse si è sbagliato nazione.

Qui Sesto di Pusteria (BZ) in questi giorni, dove la temperatura notturna si è portata ben al di sotto dello zero, facendo registrare anche punte di -13°C nella vicina Val Fiscalina.

SITUAZIONE: al sud una goccia fredda in quota determina lievi condizioni di instabilità soprattutto sul settore jonico, mentre al nord un progressivo cedimento dell'alta pressione favorisce l'accentuazione delle nebbie e il passaggio di velature. Sulla Liguria sono poi in arrivo banchi nuvolosi per il richiamo di aria umida dovuto al passaggio di fronti sul centro Europa.



EVOLUZIONE: martedì si andrà accentuando la nuvolosità al nord con locali piogge sulla Liguria e brevi spruzzate di neve in Appennino oltre i 700m, una residua instabilità coinvolgerà ancora il meridione favorendo rovesci locali sull'area jonica, specie in mare aperto. Tempo simile per mercoledì. Qui una mappa delle precipitazioni attese nella giornata di martedì 14 gennaio secondo il nostro modello:

CAMBIAMENTO: un cambiamento più importante del tempo è previsto ormai da diversi modelli per il fine settimana (anche se l'attendibilità attuale al momento non supera il 45-55% a causa dell'incertezza del modello europeo). Esso sarebbe associata alla formazione di una depressione sul Golfo ligure in movimento verso sud, deputata a favorire condizioni di maltempo di tipo invernale con piogge in pianura e neve sui monti a quote anche basse. Seguite tutti i nostri approfondimenti!

