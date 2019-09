Meteo: l'autunno prova a sfrattare l'estate

CI SIAMO: l'autunno bussa alle porte del Mediterraneo. Lo fa a modo suo, generando contrasti e sbalzi termici. L'estate classica non tornerà sino al prossimo anno. Indietro non si torna. I temporali sparsi che hanno colpito diverse aree del nord tra la serata e la notte, si sono mossi ora alla conquista del centro e in giornata andranno traslando verso sud. Sarà solo un assaggio di quanto potrebbe accadere sul fronte dell'instabilità. Qui la sommatoria dei fenomeni previsti per stamattina sulle regioni centrali:



SITUAZIONE: una corrente fresca da nord-est investe l'Italia determinando condizioni di instabilità in trasferimento da nord verso sud. Nelle prossime ore i fenomeni trasleranno dal centro verso il meridione, ma l'aria fresca seguiterà ad affluire sino a venerdì mattina, soprattutto al nord e lungo il medio Adriatico. Ecco i fenomeni attesi nel pomeriggio odierno sull'Italia secondo il nostro modello:

TEMPERATURE: il calo delle temperature che si sta registrando sul nostro Paese si noterà soprattutto all'alba di venerdì 20 settembre, guarda i valori previsti dal nostro modello:







EVOLUZIONE: il ristabilimento di venerdì sarà solo temporaneo. L'alta pressione da sabato verrà insidiata da ovest, da una saccatura in grado di dispensare precipitazioni anche rilevanti su diverse aree del nord e del centro nella giornata di domenica, specie su Toscana, Lombardia e Triveneto.

Ecco i fenomeni previsti per domenica 22 settembre:



VARCO APERTO: la rottura del muro anticiclonico ad ovest manterrà aperto un varco per gli impulsi atlantici che, nell'arco della prossima settimana, andranno a determinare altre situazioni piovose tra nord e centro Italia. Al momento solo il sud rimarrà coinvolto marginalmente dall'alta pressione ma sembra sia solo questione di tempo.



OGGI: al nord-ovest e sull'Emilia-Romagna ancora nuvoloso con qualche residua pioggia nelle prime ore a ridosso dei rilievi o rovesci sul settore romagnolo ma con tendenza a miglioramento dal pomeriggio. Al nord-est da irregolarmente nuvoloso ad abbastanza soleggiato con bora moderata sulla costa. Temperature in calo nei valori massimi.

Al centro instabile con annuvolamenti soprattutto su Lazio ed Abruzzo associati a brevi rovesci temporaleschi, schiarite in arrivo su Toscana, Umbria e Marche, seguiti nel pomeriggio da isolati focolai temporaleschi sui monti. Bello in Sardegna, vento sostenuto da nord-est e temperature in lieve o moderato calo.

Al sud peggioramento su Molise, Campania, Puglia, Lucania con rovesci sparsi e temporali, specie nel pomeriggio, nubi in arrivo e qualche fenomeno anche sulle rimanenti regioni prima di sera. Temperature in calo all'arrivo dei temporali.