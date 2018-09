METEO: l'aria FRESCA si impadronisce dell'Italia

SITUAZIONE: l'aria fresca è arrivata sottoforma di violente raffiche di vento dai quadranti orientali, generando qua e là anche della nuvolaglia. Oggi un po' di instabilità è prevista a ridosso delle Isole Maggiori per contrasto con l'aria più calda ancora presente in loco.



EVOLUZIONE: tra mercoledì e giovedì si formerà sullo Jonio un'ansa depressionaria che andrà a determinare condizioni di instabilità sull'estremo sud e richiamerà aria ulteriormente fresca ad intervalli su medio Adriatico e meridione, finendo per indebolire almeno in parte entro il fine settimana la struttura dell'anticiclone.



PROSSIMA SETTIMANA: seguiterà ad essere presente tra il nostro meridione e l'area balcanica un flusso di correnti settentrionali, responsabile di tempo un po' fresco ed instabile. Sul resto del Paese l'alta pressione riuscirà ad impedire l'inserimento più deciso delle saccature atlantiche, favorendo tempo nel complesso discreto o buono.



CAMBIAMENTI: quelli grossi secondo il modello americano non sembrano destinati ad intervenire prima del 7-8 ottobre, quando si scorgono dalle mappe vortici freddi scendere dalla Scandinavia verso centro Europa ed Italia. Il modello americano e quello canadese lo anticipano ai primi del mese, chi avrà ragione? Seguite tutti gli aggiornamenti.



VENTO FORTE: oggi sarà presente dai quadranti orientali su gran parte d'Italia, ma soprattutto al centro e al sud con raffiche anche superiori ai 50 km orari.



OGGI: al nord irregolarmente nuvoloso sul settore occidentale, ma con schiarite nel corso della giornata, abbastanza soleggiato sul Triveneto e l'Emilia, ancora nuvoloso sulla Romagna ma con tendenza a schiarite. Ventoso. Al centro nuvolaglia irregolare su medio Adriatico e Sardegna orientale, qui con locali rovesci, più soleggiato altrove ma particolarmente ventoso (grecale). Al sud irregolarmente nuvoloso e ventoso, locali rovesci, segnatamente sulla Sicilia. Temperature in generale flessione.



DOMANI: un po' di nuvolaglia all'estremo sud con rovesci possibili in mare aperto sullo Jonio e più sporadicamente a ridosso delle coste, nubi sparse anche al nord-ovest, est Sardegna e sul medio Adriatico al mattino ma in attenuazione e passaggio a tempo abbastanza soleggiato, bello altrove. Ancora fresco al mattino.

