METEO: l'anticipo d'inverno è già finito; si torna all'autunno

SITUAZIONE: la breve parentesi invernale volge già al termine. Le nevicate di addolcimento delle ultime ore sul settore alpino ed appenninico chiuderanno l'episodio, in attesa che il Generale Inverno si riorganizzi meglio, magari per dicembre. La perturbazione che si sta allontanando verso i Balcani produrrà comunque ancora fenomeni, soprattutto al centro, al sud, sull'estremo nord-est e sulla Sardegna.



EVOLUZIONE: tra mercoledì e le prime ore di giovedì un nuovo fronte transiterà tra nord e centro, andando a determinare precipitazioni soprattutto al nord-ovest e lungo le regioni centrali tirreniche. Il respiro mite atlantico favorirà un ulteriore rialzo delle temperature, così come della quota neve sul settore alpino ed appenninico.



FINE SETTIMANA: tra venerdì sera e sabato sembra probabile il passaggio di un'altra perturbazione al nord e su parte del centro (Toscana, Umbria, Marche) con conseguenti precipitazioni in un contesto mite, favorito da un richiamo di venti sciroccali; a seguire da ovest entrerà aria un po' più fresca che andrà a determinare dell'instabilità al sud nella giornata di domenica.



PROSSIMA SETTIMANA: generale variabilità con possibili ricadute perturbate intorno a mercoledì 28 novembre, quando si attende l'approfondimento di un vortice depressionario sul centro Europa, in grado di influenzare il tempo anche del nostro Paese con precipitazioni, in un contesto termico autunnale o tardo autunnale.



NON si VEDE però al momento alcuna irruzione fredda importante sul nostro Paese in grado di introdurre condizioni invernali.



OGGI: iniziali condizioni di tempo perturbato su nord-est, regioni centrali, meridionali e Sardegna con piogge e locali temporali; limite della neve sino in collina sul nord-est e l'Emilia-Romagna; sul nord-ovest nuvolaglia residua e brevi piovaschi sulla Lombardia, con limite della neve sui 600m; tendenza a miglioramento. Anche sulle altre zone nel corso della giornata attenuazione dei fenomeni e successive schiarite. Temperature in generale rialzo nei valori massimi.



DOMANI: nuovo moderato peggioramento al nord-ovest e lungo le regioni centrali tirreniche con molte nubi e precipitazioni sparse, nevose su ovest Alpi oltre i 1000m; nubi in aumento anche sul resto del nord e del centro ma con fenomeni meno probabili; tempo più clemente al sud, dove si osserverà solo il passaggio di nuvolaglia sfrangiata. Ulteriore rialzo delle temperature.



