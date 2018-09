METEO Italia: vortice depressionario in azione su mezza Italia

SITUAZIONE: un vortice depressionario in quota si attesta a ridosso delle regioni settentrionali e condizionerà il tempo anche delle regioni centrali e marginalmente del meridione sino a lunedì. La distribuzione dei fenomeni però non sarà regolare. Gli apporti più significativi sono attesi su Triveneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e parte della Lombardia.



TEMPERATURE: caleranno ulteriormente oggi al nord, domenica anche al centro, lieve flessione attesa anche sul meridione. Clima fresco, quasi di inizio autunno sulle pianure del nord, ancora più fresco nelle Alpi.



EVOLUZIONE: entro lunedì sera il vortice si allontanerà verso i Balcani, colmandosi. Da martedì a giovedì il tempo si presenterà buono sull'insieme del Paese. Le temperature, inizialmente gradevoli, torneranno a salire, specie al centro, al sud e sulle Isole Maggiori, dove il caldo potrà diventare di nuovo intenso sul finire della settimana.



NORD vulnerabile: tra venerdì 7 e domenica 9 settembre il nord sembra ancora destinato ad essere coinvolto da un flusso di correnti instabili, foriere di precipitazioni. E' ancora da stabilire se vi sarà l'inserimento di una saccatura dal nord-est del Continente o da ovest. Seguite gli aggiornamenti.



MALTEMPO odierno SU: il tempo si presenterà molto instabile su Lombardia, regioni di nord- est, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, in parte su basso Lazio, Campania, Molise e sud Abruzzo in mattinata. Su tutte queste aree saranno possibili piogge, rovesci e temporali, localmente caratterizzati da pioggia copiosa, raffiche di vento ed isolate grandinate. Su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria nuvolosità irregolare con locali rovesci, più probabili sui rilievi. Sulla Sardegna abbastanza soleggiato, così come sul resto del meridione. Temperature in calo, specie nelle zone interessate dai maggiori fenomeni.



DOMANI: ancora tempo instabile su est Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, gran parte del centro, specie zone interne ed appenniniche, con rovesci e ancora qualche temporale. Tempo migliore sul resto del Paese, ma ancora possibili rovesci pomeridiani a ridosso dei rilievi del nord-ovest e la Campania, più rari ed isolati altrove con prevalenza di schiarite. Temperature in lieve calo al sud, stazionarie altrove.