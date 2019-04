Meteo ITALIA: l'instabilitÃ  prende possesso del territorio

SITUAZIONE: è finita la fase delle calme atmosferiche. Che la musica con aprile sia cambiata già ce ne siamo accorti, ma siamo solo all'inizio di questo nuovo capitolo del tempo atmosferico targato 2019. L'anticiclone è migrato in Scandinavia e nel Mediterraneo si va scavando una depressione che rimarrà attiva per giorni, dispensando ad intermittenza condizioni di instabilità.



Ecco la sommatoria dei fenomeni previsti per oggi, martedì 9 aprile , sul territorio: penalizzato tutto il settore orientale del Paese, tempo decisamente migliore ad ovest.

EVOLUZIONE: tra mercoledì e giovedì l'instabilità sul territorio si accentuerà e nessuna regione potrà ritenersi al riparo dai rovesci. I fenomeni dovrebbero presentarsi soprattutto durante le ore pomeridiane. Farà fresco ma non freddo.



Qui la sommatoria dei fenomeni previsti per mercoledì 10 aprile sul territorio: si nota un'instabilità estesa a quasi tutte le regioni, tranne all'estremo sud.





FINE SETTIMANA: è prevista un'attenuazione dell'instabilità nella giornata di venerdì, mentre nel week-end una massa d'aria fredda si metterà in moto dall'est europeo coinvolgendo tutta l'Europa centrale e sfiorando anche le nostre regioni settentrionali. Ne conseguirà una risposta ancora una volta instabile per il territorio, dapprima soprattutto al nord, domenica anche sul resto d'Italia. Sono attese anche delle nevicate sul settore alpino e al nord farà più freddo.



Qui la mappa barica prevista per sabato 13 aprile , che evidenzia la presenza di un vortice freddo in quota proprio all'altezza delle nostre regioni settentrionali.





PROSSIMA SETTIMANA: proseguirà la fase instabile sull'Italia, pur con qualche intervallo più tranquillo e soleggiato. Al momento NON sono buone le proiezioni per la Pasqua.



OGGI: bel tempo ad ovest del Paese, salvo instabilità e locali rovesci in Sardegna, nubi lungo la dorsale appenninica e su tutte le regioni adriatiche con rischio di rovesci, anche temporaleschi nel pomeriggio. Temperature miti ad ovest, più fresche ad est, specie in caso di rovesci.

Situazione meteo LIVE: