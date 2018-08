METEO ITALIA: altri attacchi imminenti all'estate (tutte le mappe)

SITUAZIONE: una perturbazione in viaggio dalla Francia al centro Europa riuscirà a coinvolgere marginalmente il nord Italia, favorendovi annuvolamenti irregolari, anche se i fenomeni risulteranno limitati al settore alpino occidentale. Il flusso occidentale spingerà temporaneamente aria più calda sulle nostre regioni centrali e meridionali.



EVOLUZIONE: giovedì la coda del fronte coinvolgerà parzialmente il nord-est con qualche fenomeno possibile soprattutto sui rilievi, mentre il calo della pressione atmosferica potrebbe avere effetti anche lungo la dorsale appenninica del centro e del sud, generando instabilità pomeridiana.



TEMPORALI: venerdì una nuova saccatura busserà sui cieli del nord introducendo aria sensibilmente più fresca in quota, foriera di rovesci e temporali, più intensi e persistenti a ridosso della fascia montana e pedemontana.



FINE SETTIMANA: dalla saccatura si andrà isolando un vortice freddo in quota che provocherà ancora temporali su nord-est, Emilia-Romagna e medio Adriatico, unitamente ad un generale calo delle temperature.



TEMPERATURE: la rinfrescata del fine settimana insisterà anche nei primi giorni della prossima, mandando in crisi la stagione estiva classica. Altri temporali potranno insistere a tratti sui rilievi del Paese, specie del nord e del centro, in un contesto variabile.



MIGLIORAMENTO: solo dalla metà della prossima settimana si scorge un nuovo tentativo di stabilizzazione del tempo con una rimonta dell'alta pressione in grado di assicurare tempo buono da giovedì 6 a domenica 9 settembre. Da confermare!



OGGI: al nord passaggi nuvolosi in genere medio alti in mattinata con prevalenza di sole, poi addensamenti più importanti sull'arco alpino, specie occidentale, associati a rovesci sparsi. Per il resto tempo asciutto e un po' di caldo pomeridiano. Al centro qualche modesto passaggio nuvoloso in un contesto soleggiato e nel pomeriggio anche caldo. Al sud soleggiato, caldo nel pomeriggio.



DOMANI: al nord ovest prevalenza di schiarite; su est Lombardia, Trentino Alto Adige, alto Veneto ed alto Friuli irregolarmente nuvoloso con locali rovesci o brevi temporali pomeridiani, specie sui rilievi, parzialmente soleggiato ad asciutto sul resto del Triveneto e sull'Emilia-Romagna, salvo isolati focolai temporaleschi in Appennino. Al centro bel tempo al mattino, nel pomeriggio locali spunti temporaleschi sui rilievi marchigiani ed abruzzesi, per il resto ancora soleggiato. Al sud bel tempo al mattino, nel pomeriggio sui monti molisani e lucani isolati spunti temporaleschi. Temperature in lieve calo sul nord-est, stazionarie altrove, ancora caldo pomeridiano al centro e al sud, in parte anche sul nord-ovest.