Meteo: impulso INSTABILE in rapido transito sul Paese tra stasera e venerdÃ¬

SITUAZIONE: un impulso instabile si muoverà velocemente da WNW verso ESE tra la serata odierna e il pomeriggio di venerdì determinando annuvolamenti irregolari un po' su tutto il Paese, più compatti ed accompagnati da precipitazioni su Liguria, regioni di nord-est, poi centro e infine meridione. Qui la mappa dei fenomeni attesa tra questa sera e l'alba di venerdì dal nostro modello:

Lungo le Alpi, specie sul settore centro-orientale e sull'alta Valle d'Aosta, potrà registrarsi qualche nevicata passeggera oltre i i 900-1000m. L'evoluzione per la giornata di venerdì vede il fronte allontanarsi rapidamente verso Albania e Grecia, qui i fenomeni attesi per il pomeriggio di venerdì:

FINE SETTIMANA: il repentino rialzo pressorio previsto sin da venerdì sera regalerà tempo buono e decisamente mite sull'insieme del Paese durante il fine settimana. Nel corso di domenica un flusso di aria umida da WSW determinerà annuvolamenti su Liguria di Levante ed alta Toscana, prodromo del passaggio di un fronte sul nord Italia previsto per lunedì 17.

PROSSIMA SETTIMANA: tra lunedì 17 e l'alba di martedì 18 una perturbazione transiterà sul settentrione e la Toscana portando piogge sparse, specie sulla Lombardia e la Liguria, poi sul nord-est, oltre a qualche fenomeno nevoso oltre i 1200m sul settore alpino. Qui una mappa dei fenomeni previsti tra le 18 di lunedì e le 06 di martedì:

Dietro ad essa affluirà gradualmente aria più fredda lungo le regioni adriatiche e poi sul meridione che, tra mercoledì 19 e venerdì 21 potrebbe dar luogo ad un po' di instabilità su Marche, Abruzzo e gran parte del sud, riportando anche la neve a quote collinari lungo la dorsale appenninica. Per il fine settimana 22-23 sembra invece probabile il ripristino di condizioni anticicloniche. Seguite tutti gli aggiornamenti.



OGGI: nubi alte in transito tra nord e centro, anche annuvolamenti bassi sul Tirreno e la Liguria, più sole in genere al sud, specie lungo l'Adriatico. Nel corso della giornata nubi in generale aumento ed entro sera piogge su regioni tirreniche dalla Liguria alla Campania, zone interne del centro e del sud, Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, neve sulle Alpi oltre i 900-1000m, specie su alta Valle d'Aosta, alta Leventina in Svizzera, alta Valtellina ed area dolomitica in genere. Asciutto su Piemonte ed ovest Lombardia. Temperature in calo nei valori massimi diurni.

