Meteo: il week-end parte bene ma per mezza Italia finirà sotto la PIOGGIA

SITUAZIONE: una zona di alta pressione protegge ancora il nostro Paese ma è in fase di indebolimento per l'avvicinamento da ovest di un sistema frontale (fronte caldo +fronte freddo) che impegnerà la Liguria e le regioni tirreniche già da questa sera, coinvolgendo solo marginalmente la Sardegna.



EVOLUZIONE: domenica il fronte caldo determinerà precipitazioni dalla Liguria alla Campania lungo la costa tirrenica e potrebbe (usiamo il condizionale) interessare anche il resto del nord e poi il Medio Adriatico, ma i modelli a sole 24 ore dall'evento hanno molti dubbi sull'effettiva capacità penetrativa del fronte stesso. La mappa dei fenomeni previsti nella mattinata di domenica 22 settembre:



TEMPORALI: i fenomeni più intensi sono comunque attesi sulla Toscana, ove la formazione di temporali marittimi potrebbe determinare accumuli di pioggia ragguardevoli soprattutto nel nord della regione. Ecco i fenomeni previsti nel pomeriggio-sera di domenica 22 settembre:



FRONTE FREDDO: giungerà nelle prime ore di lunedì sul nord-ovest quasi senza portare fenomeni, per poi colpirà il nord-est con acquazzoni e temporali. L'ingresso di aria fresca che lo accompagnerà attiverà altri temporali lungo le regioni tirreniche sia sulla costa che nell'interno, congiuntamente ad un rinforzo dei venti di Maestrale e ad un calo delle temperature.

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: la prossima settimana rimarrà variabile con un altro possibile transito di un impulso instabile tra mercoledì e giovedì e, stando all'ultima emissione del modello americano, con l'inserimento di una figura depressionaria importante per l'ultimo settimana di settembre, in particolare al nord e al centro.



OGGI: su tutto il Paese iniziali condizioni di bel tempo, salvo addensamenti sulla Sardegna e le regioni tirreniche. Nel corso della giornata nubi in arrivo su Piemonte, Liguria, regioni tirreniche sino alla Campania, Sardegna compresa, associate in serata alle prime precipitazioni. Altrove da soleggiato a parzialmente nuvoloso ma secco. Temperature in aumento al sud per l'insorgenza di venti di Scirocco, riattivazione del vento da est al nord.



DOMANI: perturbato al centro e sulla Liguria con piogge e temporali, specie sulla Toscana, rovesci e temporali possibili anche sulla Campania, sul resto del nord e del centro dapprima asciutto poi possibili rovesci in sfondamento su Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna e medio Adriatico. Sul resto del sud nuvolosità irregolare con basso rischio di precipitazioni ed ampie schiarite. Temperature in rialzo ulteriore a sud con punte di 31°C a Palermo, in calo sotto le precipitazioni altrove.