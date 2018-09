METEO: il sole tornerÃ  a prevalere sino a giovedÃ¬, poi...

SITUAZIONE: la circolazione ciclonica che ci ha interessato negli ultimi giorni va traslando verso i Balcani, ma riesce ancora a determinare condizioni di moderata instabilità sull'estremo nord-est e di riflesso su alcuni settori del Mar Tirreno e delle zone interne del centro. Per il resto sarà il bel tempo ad imporsi ma le temperature rimarranno fresche al mattino, miti o solo leggermente calde nel pomeriggio.



EVOLUZIONE: mercoledì bel tempo ovunque, nel pomeriggio di giovedì invece al settentrione si inserirà un cavo d'onda depressionario che sarà all'origine di una nuova accentuazione dell'instabilità con i primi rovesci o temporali sui rilievi e le zone pedemontane.



PEGGIORAMENTO: venerdì una perturbazione transiterà sul settentrione e in parte anche sulle regioni centrali determinando precipitazioni sparse, più diffuse al nord. Da notare la possibilità che un nucleo di vorticità transiti "basso" all'altezza della Sicilia favorendo precipitazioni temporalesche rilevanti, ma tale opzione resta da confermare.



FINE SETTIMANA: sabato l'instabilità potrebbe ancora insistere sull'estremo nord-est e le regioni centrali adriatiche determinando ulteriori precipitazioni ma con tendenza a schiarite sempre più ampie. Altrove, salvo temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica del nord e del centro, dovrebbe tornare il sereno. Domenica bel tempo quasi ovunque ma con qualche temporale in Appennino, specie su quello centrale e meridionale.



PROSSIMA SETTIMANA: aria fresca in inserimento lungo le regioni adriatiche e meridionali con possibili risvolti temporaleschi tra lunedì e martedì, forse anche nelle 48 ore successive sul basso Adriatico, mentre altrove prevarrà l'influsso stabilizzante dell'alta pressione, in un contesto termico comunque gradevole.



OGGI: al nord-ovest bel tempo salvo residui addensamenti su Liguria ed arco alpino. Sul nord-est nubi irregolari sul Friuli Venezia Giulia e il Cadore con residui rovesci o spunti temporaleschi locali nel pomeriggio, per il resto prevalenza di sole. Al centro passaggi nuvolosi a ridosso della Sardegna e in mare aperto sul Tirreno con locali rovesci. Un nucleo temporalesco potrebbe colpire dal mare la Toscana interna sino a coinvolgere anche l'Umbria nel corso della giornata, altri focolai temporaleschi isolati potranno formarsi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, per il resto prevarrà il sole. Al sud bel tempo, isolati focolai temporaleschi non esclusi lungo la dorsale appenninica e la Puglia nel pomeriggio. Temperature ovunque fresche o miti al mattino, appena un po' calde nel pomeriggio, specie al centro e al sud.



DOMANI: bel tempo ovunque, salvo residui addensamenti in Appennino o sull'arco alpino orientale. Temperature minime sempre fresche, massime in aumento di 1-2 gradi.