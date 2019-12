METEO: il 2019 consegnerà al 2020 una calma anticiclonica MA...

COMMENTO: freddo umido, nebbie radenti, gelo, brina e galaverna, è l'inverno padano. Lo produce l'anticiclone e non è affatto finto, e non importa se a 3000m ci sono gli stessi gradi che si sperimentano in pianura perché c'è l'inversione termica, i milioni di persone che vivono nelle valli sentono freddo e vivono l'inverno; lo vivono più cosi che col freddo secco prodotto magari dalle correnti settentrionali. Punto.







SITUAZIONE: l'alta pressione rinforza temporaneamente sulla Penisola e favorisce una stabilizzazione generale del tempo, anche se all'estremo sud sono ancora attivi alcuni annuvolamenti e se al nord-est sta transitando la coda di un debole corpo nuvoloso diretto verso i Balcani. Stabilizzazione fa spesso rima con nebbie estese sulle pianure del nord e nelle valli del centro e quando sono radenti favoriscono gelate e brinate, come nel caso di stamane. Chi festeggerà stasera e non abiterà sulle coste avrà piuttosto freddo insomma.



EVOLUZIONE: per Capodanno tempo buono ovunque, ancora qualche situazione nebbiosa associata a freddo umido. Tra il 2 ed il 3 infiltrazioni di aria instabile in quota favoriranno addensamenti al nord e sull'alto e medio Tirreno ma con qualche sporadico fenomeno limitato alla fascia costiera.



FINE SETTIMANA: è qui che si gioca la prima vera sfida modellistica della stagione. Il modello americano scommette su una tempesta invernale che si metterebbe in moto lungo il bordo orientale dell'anticiclone e sfonderebbe nel Mediterraneo entro le prime ore di domenica, generando un vortice freddo sul basso Tirreno, in grado di dispensare anche forti nevicate sull'Appennino centrale e meridionale e una consistente flessione delle temperature, con freddo intenso soprattutto in montagna. Il modello europeo invece opta per un mantenimento dello status quo: alta pressione come se ne sono viste tante negli inverni dell'ultimo trentennio e nessun evento invernale in arrivo a breve. Naturalmente tra di loro si inseriscono altri modelli che sposano l'ipotesi europea, altri ancora quella americana. Da qui nasce un bel dilemma anche per i previsori.



Ecco cosa prevede il modello americano a livello sinottico per domenica 5 gennaio, si nota il vortice freddo in azione in quota sul medio Tirreno ma in rapido movimento verso sud:





Il modello europeo non vede nulla di simile, il raffronto è impietoso ed evidenzia l'assoluto dominio dell'alta pressione:

Se invece andasse in porto l'ipotesi americana guardate quanto freddo entrerebbe a 1500m per domenica 5 gennaio:

E soprattutto quanta neve cadrebbe lungo la dorsale appenninica del centro e del sud:

SEGUITE tutti gli approfondimenti per cercare di capire quale modello sta andando nella direzione giusta. Probabile che la verità stia nel mezzo, ma anche no. Nel frattempo cogliamo l'occasione per augurarvi un 2020 pieno di salute e di serenità. MeteoLive si appresta a festeggiare il VENTENNALE della sua esistenza , si tratta dunque di un'annata importante.



OGGI: al nord-ovest bel tempo ma con presenza di freddo umido sulle pianure e con nebbia anche congelante, mite in alta quota e sulle zone costiere, sul nord-est un po' di nuvolaglia sparsa ma con prevalenza di schiarite. Al centro e sulla Sardegna ma con locali banchi di nebbia nelle valli e freddo mattutino all'interno. Al sud nubi irregolari ma senza più fenomeni e con tendenza a miglioramento. Temperature in rialzo al centro, al sud e sulle coste, freddo umido in Valpadana e nelle valli del centro per gran parte del giorno.



Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------