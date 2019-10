METEO: gran SOLE di fine ottobre su gran parte d'Italia, ma resta l'instabilità sulle isole

SITUAZIONE: Il vortice ciclonico presente sul Mediterraneo centrale continuerà a stazionare tra Tunisia, Sardegna e Sicilia per tutta la giornata: ciò significa che i fenomeni continueranno a ripresentarsi ad intervalli sulle due isole maggiori, con temporali localmente intensi. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese sino alle 18 di oggi:

In particolare l'area a maggior rischio è quella tra catanese e messinese ionico, dove si prevedono temporali stazionari e violenti sino al pomeriggio. Questi temporali possono scaricare ingenti quantità di pioggia in breve tempo, capaci di causare alluvioni lampo o vasti allagamenti. Ricordiamo che è in vigore l'allerta rossa della protezione civile su catanese e messinese.



Sul resto d'Italia tempo stabile e dominio dell'alta pressione, rinforzata proprio dal ciclone situato all'estremo sud. Le situazioni nebbiose risulteranno molto limitate in pianura Padana e si dissolveranno nel corso della mattinata.

Clima ancora troppo mite per il periodo: le massime raggiungeranno nuovamente i 22/26°C su gran parte d'Italia.



EVOLUZIONE: domenica tempo in miglioramento sulle Isole Maggiori, salvo rovesci residui, ancora condizioni di alta pressione e cielo sereno sul resto d'Italia, qualche situazione nebbiosa in più sulle pianure a causa di un lieve indebolimento dell'alta pressione.



PROSSIMA SETTIMANA: si conferma una inesorabile flessione del campo barico con penetrazione di aria fresca dal centro Europa e conseguente instabilizzazione del tempo a partire dalle Alpi e dal pomeriggio di lunedì con brevi rovesci. Martedì ulteriore accentuazione dell'instabilità su Alpi, Liguria, nord-est, Emilia-Romagna, in estensione a tutto il nord e all'alta Toscana in serata, come mostra questa mappa riferita al pomeriggio-sera di martedì 29 ottobre con la sommatoria dei fenomeni previsti, sulle Alpi attese nevicate oltre i 1500-1800m:

INSTABILITA': l'afflusso di aria fresca ed instabile si estenderà mercoledì 30 ottobre al resto del Paese determinando rovesci, temporali e un calo delle temperature. Giovedì i fenomeni si localizzeranno dapprima su gran parte del centro e del sud, poi solo a ridosso delle Isole Maggiori.



PRIMI di NOVEMBRE: confermato l'arrivo di maltempo autunnale di matrice atlantica, probabilmente già entro domenica 3 novembre, al più tardi da lunedì 4 novembre. Seguite i nostri aggiornamenti.

