Meteo: fronte freddo in azione su molte regioni, poi variabilità

SITUAZIONE: un fronte freddo transita rapidamente sul territorio seguito da venti di Maestrale più secchi che favoriranno schiarite. La presenza di aria già fresca al suolo e la direzione delle correnti sfavorevole impedirà fenomeni rilevanti al nord-ovest, dove si attendono già in mattinata alcune schiarite. Sul Triveneto e le regioni centrali si attiveranno invece diversi temporali, anche di matrice marittima. Questa la sommatoria dei fenomeni attesa per il pomeriggio odierno dal nostro modello:

EVOLUZIONE: martedì 24 il tempo sarà migliorato quasi ovunque e un cuneo anticiclonico garantirà una prevalenza di schiarite in un contesto termico gradevole. Mercoledì una nuova perturbazione si affaccerà da ovest andando a determinare un peggioramento su est Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna e gran parte del centro, in primis la Toscana, dove ci attendiamo nuovi episodi temporaleschi di matrice marittima. Qui la sommatoria dei fenomeni attesi per mercoledì 25 settembre dal nostro modello:

VERSO il FINE SETTIMANA: tra giovedì 26 e venerdì 27 ancora tempo variabile ma con prevalenza di schiarite. Da valutare l'inserimento di un nuovo fronte da ovest durante il week-end, ma anche l'ingerenza di una massa d'aria molto più fredda in discesa dal nord Europa. Potrebbe interagire con le perturbazioni in arrivo dall'Atlantico, salire in cattedra e modificare l'assetto della circolazione in Europa, oppure avere scarsa influenza sul tempo e sfilare verso la Russia? Saranno tutte tematiche che approfondiremo oggi su MeteoLive.



OGGI:

al nord-ovest nuvolaglia residua con tendenza a schiarite sempre più ampie dal pomeriggio. Solo sulla Liguria di Levante, la Lombardia centrale ed orientale saranno possibili rovesci sparsi nel corso della mattinata.

Sul nord-est nuvoloso con tendenza a rovesci sparsi e locali temporali, miglioramento entro sera.

Al centro al mattino isolati focolai temporaleschi sulla Sardegna, poi arrivo del Maestrale e miglioramento. Nubi e precipitazioni sparse in prevalenza temporalesche su tutto il centro peninsulare a partire dal Tirreno.

Al sud locali fenomeni temporaleschi al mattino su bassa Campania, poi prevalenza di sole ma con possibile formazione di temporali sparsi nelle ore pomeridiane sulle zone interne ed appenniniche. Anche qui arrivo del Maestrale entro sera sul Tirreno. Temperature in calo ovunque, tranne al nord-ovest.



