METEO: fronte africano in azione sull'Italia ma fenomeni soprattutto in Sardegna

SITUAZIONE: una perturbazione africana ha raggiunto l'Italia da ovest con la sua nuvolosità stratiforme, ma a ridosso della Sardegna e del Ponente ligure, è riuscita a costruire anche nuvolosità cumuliforme in grado di generare rovesci a sfondo temporalesco. La rotazione delle correnti a nord-ovest spingerà nubi e fenomeni verso il basso Tirreno nel corso della giornata o entro sera.



EVOLUZIONE: la perturbazione transiterà dal Tirreno verso lo Jonio nel corso della prossima notte, determinando ancora precipitazioni tra Eolie, nord Sicilia e Calabria tirrenica. La rotazione delle correnti a nord-ovest e un lieve calo della pressione atmosferica favoriranno anche per venerdì e il fine settimana condizioni di debole instabilità a ridosso delle montagne, sia alpine che appenniniche.



CALDO: le temperature caleranno di qualche grado sino a domenica, pur mantenendosi particolarmente miti, mentre nel corso della prossima settimana ci attendiamo un nuovo moderato rialzo dei valori, con punte ancora prettamente estive.



PROSSIMA SETTIMANA: tempo complessivamente buono ed anticiclonico, solo da sabato 22 settembre al momento sono previsti disturbi al dominio dell'alta pressione con passaggi nuvolosi irregolari ma ancora pochi fenomeni.



CAMBIAMENTO: si scorge da lunedì 24 settembre con l'ingresso di una poderosa saccatura atlantica, così come del resto veniva evidenziato anche nelle emissioni di ieri. Potrebbe essere questo il segnale di svolta autunnale ma sarà opportuno aggiornarci per verificare l'attendibilità di questa linea di tendenza.



OGGI: su tutte le regioni nuvolosità irregolare con qualche rovescio o temporale sulla Sardegna (qui anche rilevanti), il Ponente ligure, poi il basso Tirreno entro sera (nord Sicilia, Eolie, Calabria tirrenica); da notare anche un po' di instabilità nelle Alpi con brevi temporali possibili nel corso del pomeriggio in locale sconfinamento serale sulle alte pianure del nord. Altrove generalmente asciutto con schiarite a tratti. Temperature in lieve flessione nei valori massimi.