METEO: fine mese ed inizio dicembre tra variabilità ed alta pressione

MITE ma VARIABILE: sembrano essere queste le caratteristiche della fase iniziale di questa stagione invernale 2018-2019.



Il flusso occidentale sembra imporsi su ogni altra configurazione, gli scambi di calore tra le latitudini sono stati ridimensionati ma un fronte polare più basso del normale potrebbe spingere verso di noi diverse perturbazioni; dunque non mancherebbero occasioni per altre piogge, ma la neve cadrebbe solo dalle quote medie in montagna.



Un flusso perturbato atlantico più basso significa anche meno invadenza da parte dell'alta pressione, che comunque proverà di tanto in tanto ad inserirsi sulla scena mediterranea, stabilizzando il tempo per qualche giorno. Questo in sintesi il possibile andamento del tempo sino a tutta la prima decade di dicembre.



SITUAZIONE: un'area depressionaria associata ad aria piuttosto fredda insisterà ancora per qualche ora sulle nostre regioni meridionali, determinando tempo instabile, specie sulle regioni estreme. Altrove prevarranno condizioni di tempo più stabile ma piuttosto freddo al mattino.



EVOLUZIONE: giovedì giornata di transizione, ancora fredda al mattino, poi arrivo di un fronte da ovest che tra venerdì e sabato porterà piogge su Liguria e gran parte del centro e del sud; si tratterà però di fenomeni passeggeri che già domenica si allontaneranno dal Paese.



PROSSIMA SETTIMANA: probabile breve fase anticiclonica in un contesto però variabile a causa del disturbo arrecato dal transito della coda di fronti nuvolosi di origine atlantica che apporteranno variabilità, ma senza fenomeni rilevanti. Da venerdì 7 possibile ricambio d'aria più importante con venti di Maestrale, da confermare.



OGGI: al sud e marginalmente sul medio Adriatico ancora nuvoloso con locali precipitazioni, più probabili su Sicilia, Calabria, Molise e Puglia, tendenza a miglioramento nel corso della giornata. Altrove bel tempo, mattinata fredda, pomeriggio più mite.



DOMANI: bello ovunque ma con tendenza ad aumento della nuvolosità alta e stratificata al nord-ovest e con arrivo di nubi basse su Liguria e Toscana. In mattinata ancora freddo, specie nelle zone interne, pomeriggio con valori più miti.



