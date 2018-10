METEO! Depressione in formazione a ridosso dell'Italia: dove colpirà il MALTEMPO?

DEPRESSIONE in approfondimento appena ad ovest della Penisola con riflessi anche sulle nostre regioni, soprattutto quelle centrali e meridionali, oltre che naturalmente le isole maggiori.



SITUAZIONE: al momento sono due i fronti in azione, il primo ad ovest del Paese, il secondo che interessa le nostre regioni meridionali e risale sino al medio Adriatico. Entrambi entro martedì confluiranno nella depressione che andrà a posizionarsi tra le Baleari, la Corsica e la Sardegna e che rimarrà sostanzialmente stazionaria sino a mercoledì.



MALTEMPO: tra martedì e mercoledì riceveranno precipitazioni soprattutto le isole maggiori, il meridione e, ad intermittenza, le regioni centrali. Coinvolta in parte anche l'Emilia-Romagna a causa del richiamo sciroccale che potrebbe favorire precipitazioni. Deboli precipitazioni non si escludono anche su ovest Alpi. Sul resto del nord NON sono attese piogge.



EVOLUZIONE: nella seconda parte della settimana la depressione si allontanerà ulteriormente dall'Italia e le precipitazioni tra giovedì e venerdì tenderanno a localizzarsi sulle isole maggiori per poi spegnersi del tutto. Nel contempo sul nostro Paese sarà presente un'area anticiclonica che dovrebbe mantenere il tempo stabile e soleggiato almeno sino a lunedì 22 ottobre.



ARIA FREDDA: il modello americano prevede durante la terza decade del mese affondi di aria fredda dal nord del Continente diretti dapprima sul centro Europa, sino a sfondare anche sul Mediterraneo e dunque anche sull'Italia con conseguenze perturbate e netto calo termico. La previsione naturalmente non può ancora considerarsi attendibile, ma va considerata una "vaga" linea di tendenza.



OGGI: al nord nuvolosità irregolare con presenza di nubi basse, spesso derivanti dal sollevamento delle nebbie sulle pianure, nubi più compatte in arrivo sull'Emilia-Romagna e il Piemonte occidentale con possibili rovesci o piovaschi. Al centro annuvolamenti sul medio Adriatico con piogge sull'Abruzzo, in risalita verso le Marche, maggiori schiarite sul Tirreno, nubi in arrivo in Sardegna con possibili piogge, soprattutto a fine giornata. Al sud tempo instabile con rovesci temporaleschi soprattutto su est Sicilia, Calabria (qui intense sul settore jonico), Lucania, Molise e nord Puglia. Temperature senza grandi variazioni.



DOMANI: al nord peggioramento sull'Emilia-Romagna, ovest Alpi ed Appennino ligure con possibili piogge, solo nubi altrove con precipitazioni sporadiche, possibili soprattutto su basso Veneto e bassa Lombardia. Al centro e al sud molte nubi e precipitazioni sparse, più probabili su Marche, Sardegna meridionale ed orientale, ovest Sicilia, Calabria jonica e Golfo di Taranto, ma possibili ovunque (a macchia di leopardo). Temperature in lieve aumento al sud causa richiamo sciroccale.



