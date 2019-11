METEO: confermato l'arrivo di due CICLONI in 7 giorni!

SITUAZIONE: tregua temporanea e parziale. Così potremmo definire questo esordio di fine settimana; temporanea perché giungeranno nuove figure depressionarie ad instabilizzare e poi perturbare il tempo, parziale perché il tempo non è migliorato ovunque, né tantomeno lo farà.

L'Italia è infatti inserita in un flusso di correnti fresche ed instabili che determinano precipitazioni sparse in Sardegna, in movimento nel pomeriggio odierno verso il centro e il sud peninsulare. Ecco la mappa precipitativa attesa per il pomeriggio secondo il nostro modello:

RISVEGLIO ITALIANO: nelle Alpi nevica ancora sul settore dolomitico, qui la situazione all'alba a Canazei (TN) ma nelle prossime ore qui è atteso un miglioramento, appena sotto l'imponente sagoma del Gran Sasso da Prati di Tivo con la prima spruzzata vera della stagione e infine la spiaggia di Tortoreto Lido nel Teramano:

MALTEMPO SEVERO in arrivo: nella giornata di domenica giungerà un nuovo vortice a ridosso della Sardegna, che provocherà precipitazioni sull'isola e in parziale estensione alle coste del Tirreno e della Liguria in giornata. La depressione poi viaggerà verso il meridione, dove tra lunedì e soprattutto la mattinata di venerdì, porterà forti temporali e nubifragi tra est Sicilia, Calabria, Lucania, in risalita verso il medio Adriatico, forte di un minimo pressorio di ben 983hPa, che originerà venti forti e mareggiate. Mercoledì l'azione del vortice coinvolgerà quasi tutto il Paese, salvo l'estremo nord-ovest con piogge e anche nevicate sulle Alpi orientali.



ALTRO CICLONE: giovedì un veloce fronte attraverserà centro, sud e parte del nord-est, ma sarà tra venerdì 15 e sabato 16 che si consumerà il secondo atto di questa settimana ciclonica con approfondimento di un nuovo vortice ciclonico, sino a 983hPa, questa volta in risalita dal centro verso il nord Italia con tanto maltempo e neve a quote basse o molto basse al nord, dove nel frattempo affluirà aria fredda.



OGGI: schiarite al nord-ovest, graduale miglioramento anche al nord-est, schiarite temporanee anche al centro, ma non sulla Sardegna, dove si verificheranno già al mattino rovesci o temporali. Al sud schiarite in un contesto di nubi irregolari. Nel pomeriggio peggiora su quasi tutto il centro-sud peninsulare con piogge e rovesci temporaleschi, tempo migliore al nord. Temperature in calo al centro e al sud.

