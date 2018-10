METEO: che settimana sarà? Tutte le ultimissime!

FALLISCE il tentativo della goccia fredda sulla Francia di inserirsi sul nord-ovest italiano. Non ha sufficientemente forza per spingersi verso est ed anzi andrà a scendere attenuata verso le Baleari. Dunque RIMANDATE le piogge importanti sul nord-ovest.



INSTABILITA': risulterà ancora attiva al centro e al sud per la giornata odierna dispensando qualche rovescio o temporale a macchia di leopardo.



EVOLUZIONE: lunedì e martedì comincerà la sfida tra le correnti perturbate atlantiche e l'anticiclone. Un afflusso di aria umida porterà piogge a ridosso della Sardegna e sulle Alpi occidentali, altrove solo qualche rovescio sulle zone interne e montuose nel corso del pomeriggio.



PEGGIORAMENTO: tra la serata di martedì e mercoledì l'aria instabile atlantica proverà a forzare il blocco imposto dall'anticiclone andando a provocare PIOGGE ABBONDANTI sulla Sardegna e giovedì all'estremo NORD-OVEST.

Le piogge non riusciranno ad avanzare ulteriormente verso est.



SUPER ANTICICLONE: da venerdì FIAMMATA dell'anticiclone con generale stabilizzazione ma di breve durata, perché già da domenica cominceranno i disturbi al centro e al sud.



TEMPERATURE: risulteranno nel complesso miti per tutto il periodo, anche leggermente superiori alla media per la prima metà di ottobre.



OGGI: al nord-ovest alcune situazioni nebbiose sulle pianure in dissolvimento, per il resto irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni su Liguria, Alpi occidentali e Piemonte, anche temporalesche su Ponente ligure; sul nord-est nuvolosità variabile con locali rovesci sull'alto Friuli ma con tendenza a schiarite. Al centro e al sud irregolarmente nuvoloso su tutti i settori con schiarite ma anche annuvolamenti associati a rovesci sparsi, anche temporaleschi, specie su Campania, zone interne e montuose di Lazio, Abruzzo, Lucania, Calabria.

Temperature senza grandi variazioni.



DOMANI: ancora nuvolaglia irregolare su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo, salvo locali rovesci sulla Sardegna, l'estremo nord-ovest e le zone interne del centro e del sud. Temperature in lieve aumento.





