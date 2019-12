METEO: arrivano due perturbazioni invernali sull'Italia, NEVE a quote molto basse al nord

ASSAGGIO D'INVERNO: 72 ore in compagnia dell'inverno, soprattutto al nord ma con maltempo a tratti esteso a quasi tutto il Paese. Due perturbazioni sono in arrivo da ovest in rapida successione: la prima è attesa tra la serata odierna e la mattinata di giovedì e porterà fenomeni soprattutto al nord e sul Tirreno, con buona probabilità nevosi sino a quote pianeggianti tra est Lombardia, parte della pianura veneta, friulana ed emiliana, oltre che naturalmente sul settore alpino e prealpino, guarda la mappa del modello europeo (in verde e giallo la neve) prevista tra le 00 e le 06 di giovedì e quella successiva tra le 06 e le 12 sempre di giovedi:

EVOLUZIONE: venerdì un impulso freddo molto più intenso colpirà la Penisola e soprattutto il nord, favorendo ulteriori rovesci di neve, questa volta estesi anche alle pianure, più importanti lungo i rilievi. Temporali si registreranno lungo le regioni tirreniche ma il maltempo, pur meno intenso, sfonderà anche in Adriatico. Qui le mappe delle precipitazioni previste tra le 00 e le 06 di venerdì e per le successive sei ore, sempre relative al modello europeo:

FINE SETTIMANA: sabato residui fenomeni all'estremo sud, per il resto bel tempo ovunque e temperature massime in generale rialzo. Da domenica flusso umido sulle regioni tirreniche e la Liguria con qualche piovasco possibile, tempo migliore, pur con qualche passaggio nuvoloso altrove, clima più mite.



PROSSIMA SETTIMANA: flusso perturbato atlantico basso di latitudine con richiamo di aria mite sulla Penisola dai quadranti meridionali, possibili piogge soprattutto al nord e sul Tirreno ma quota neve decisamente alta per il periodo sulle Alpi. Temperature superiori alla media stagionale.



NATALE: solo verso Natale si scorge la possibilità di un serio cambiamento di circolazione sull'Europa, tale da favorire il ripristino di condizioni invernali, seguite tutti gli aggiornamenti, che certamente non mancheranno!



OGGI: dapprima al nord quasi sereno o velato, poi nubi in arrivo da ovest e in serata prime precipitazioni, in rapido trasferimento da ovest verso est e più probabili su est Liguria, Lombardia, poi Veneto ed Emilia, dove potranno presentarsi a carattere nevoso o di neve mista a pioggia sino in pianura, specie sulla fascia di alta pianura. Al centro nubi in arrivo sulla Toscana, l'Umbria, la Sardegna e il Lazio con qualche pioggia o rovescio in serata, nubi in arrivo anche sulle Marche. Più soleggiato in Abruzzo. Al sud nubi residue in mattinata su tutti i settori ma con fenomeni sporadici, poi finestra di bel tempo pomeridiana ma nubi in arrivo entro sera su Campania, Lucania tirrenica, Sicilia e Calabria tirrenica con piovaschi possibili in serata. Venti ancora nord-occidentali sul Tirreno, quasi assenti altrove.

