METEO: arriva una fase instabile su molte regioni ma...

SITUAZIONE: al nord e su parte delle regioni centrali si è instaurato un flusso di correnti instabile dai quadranti sud occidentali che potrà originare già oggi alcuni temporali sui settori di montagna e sulla Toscana, a precedere l'ingresso di una perturbazione che transiterà nella giornata di venerdì.



PERTURBAZIONE: l'ingresso del fronte non sarà sostenuto da una saccatura rilevante, poiché le correnti tenderanno a virare da nord-ovest. In questo modo i fenomeni risulteranno distribuiti irregolarmente. Sono attese precipitazioni soprattutto su Liguria, nord-est, Emilia-Romagna e zone interne ed appenniniche del centro, saltato il Piemonte e l'ovest della Lombardia. Il fronte si muoverà poi verso il meridione portando rovesci sparsi nelle zone interne ed appenniniche di Campania, Molise e Lucania ed infine sulla Calabria.



EVOLUZIONE: nel fine settimana la pressione tenderà ad aumentare ma limitatamente a sabato saranno ancora possibili brevi temporali lungo la dorsale appenninica del centro e del sud durante le ore pomeridiane. Domenica il bel tempo si affermerà ovunque.



ANTICICLONE: bel tempo per tutta la prossima settimana con temperature in progressivo aumento e un po' di caldo, soprattutto nella seconda parte della settimana e sulle regioni centrali e meridionali.



CAMBIAMENTI: si ipotizzano dopo la metà del mese con graduale indebolimento dell'alta pressione e inserimento di saccature a partire dal nord Italia. Un guasto più importante si conferma possibile per l'inizio della terza decade del mese.



OGGI: al nord e sulla Toscana nuvolaglia sparsa in un contesto ancora prevalentemente soleggiato, specie sulle pianure. Dal pomeriggio nubi in aumento su Alpi, Prealpi, fascia pedemontana del nord e Toscana con rischio di brevi rovesci o temporali; sulla Toscana i fenomeni potrebbero giungere dal mare. Su Umbria, Lazio interno e Marche interne sviluppo di cumuli sui rilievi ed isolati rovesci. Sul resto del centro bel tempo salvo passaggi nuvolosi in Sardegna. Al sud bel tempo. Un po' caldo al centro e al sud, valori massimi in calo al nord, specie sulle Alpi.



DOMANI: in mattinata nubi e fenomeni su Liguria, Triveneto, Liguria, Romagna, anche temporaleschi e probabilmente di forte intensità su est Veneto, Friuli e costa ligure, nuvolaglia ma pochi fenomeni su Piemonte, ovest Lombardia, ovest Emilia e bassa Valle d'Aosta. Nel pomeriggio ancora fenomeni su Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, migliora altrove. Al centro nubi e precipitazioni sparse possibili su tutte le regioni ad eccezione della Sardegna, ma fenomeni più probabili sulle zone interne e montuose, dove insisteranno a tratti anche nel pomeriggio. Al sud nubi in arrivo su Campania, Molise, poi Lucania e nord Puglia con locali rovesci ed isolati temporali, schiarite ancora prevalenti altrove ma con nubi in aumento sulla Calabria associate a rovesci. Temperature in generale flessione.