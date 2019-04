Meteo: arriva la PIOGGIA, quella vera...

CI SIAMO: l'alta pressione finalmente si indebolirà abbandonando il nostro Paese e favorendo l'ingresso di saccature con annesse perturbazioni, che daranno luogo a precipitazioni intermittenti sull'insieme del Paese, andando a far rientrare gradualmente il problema della siccità.





ATTUALMENTE: il tempo risulta ancora buono ma lungo il Tirreno e sulla Liguria cominciano già a manifestarsi i prodromi di un afflusso di aria umida che precede l'ingresso di una vasta saccatura in discesa dal nord ovest del Continente.



Da MARTEDI: l'Italia sarà dunque inserita in un canale depressionario entro il quale si andranno a disporre i vari fronti piovosi. Le precipitazioni si attiveranno dapprima sulle isole e a ridosso dei rilievi, mentre per mercoledì tenderanno ad abbracciare soprattutto il nord e le regioni centrali.



ACME: l'acme del maltempo è previsto per la giornata di giovedì, quando dovrebbe transitare il fronte più intenso, associato a precipitazioni abbondanti al nord e lungo le regioni centrali tirreniche.



Ecco la sequenza di tutte le mappe piovose da martedì a giovedì: questa la sommatoria dei fenomeni previsti per martedì 2 aprile:





Questa invece la sommatoria dei fenomeni attesi per la notte su mercoledì 3 aprile:





Questa invece la sommatoria dei fenomeni per la giornata di mercoledì 3 dalle 7 alle 24:



E infine ecco la sommatoria dei fenomeni per la giornata di giovedì 4 aprile:





FINE SETTIMANA: venerdì potrebbe esserci una pausa per l'allontanamento di una prima "bobina" depressionaria, mentre da sabato è previsto un secondo affondo depressionario la cui traiettoria appare ancora incerta. Vi invitiamo pertanto a seguire gli aggiornamenti.



OGGI: tempo buono quasi ovunque ma qualche annuvolamento già presente tra isole maggiori e regioni tirreniche sino alla Liguria, per il resto ancora abbastanza soleggiato e mite nelle ore diurne.



DOMANI: nubi in generale aumento e prime precipitazioni sulle isole maggiori e sulle zone interne e montuose del nord e del centro, specie nel pomeriggio. Più sole sulle regioni meridionali peninsulari. In serata peggiora al nord-ovest con piogge sparse. Temperature in diminuzione, specie al nord e sul Tirreno e nei valori massimi.

Situazione meteo LIVE: