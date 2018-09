METEO: arriva il super anticiclone, CALDO settembrino sull'Italia

SITUAZIONE: un po' di aria fresca in quota è ancora presente lungo l'Adriatico e le estreme regioni meridionali e riesce a determinare condizioni di instabilità ma la tendenza è vero un netto miglioramento generale a causa del progressivo inserimento dell'anticiclone.



EVOLUZIONE: un corpo nuvoloso si muoverà lunedì dal Mediterraneo verso la Sardegna ma senza riuscire a determinare un vero peggioramento sull'isola, per il resto continuerà a dominare il sole e le temperature risulteranno elevate, specie al centro, al sud e sulla Sicilia.



CALDO: le nottate risulteranno relativamente fresche, specie al nord, mentre i pomeriggi risulteranno prettamente estivi con punte di 34-35°C, specie sulle zone interne del centro. Il disagio di caldo si attende soprattutto sulle regioni centrali tirreniche.



META' MESE: il dominio dell'anticiclone continuerà almeno sino alla metà del mese. Al nord la coda di qualche impulso temporalesco di origine atlantica coinvolgerà l'arco alpino nel fine settimana 15-16 settembre, favorendo qualche rovescio e un lieve calo termico, per il resto sino a lunedì 17 l'estate settembrina dovrebbe tenere.



OGGI: sul medio e basso Adriatico e tutta la dorsale appenninica meridionale cielo irregolarmente nuvoloso con locali rovesci o brevi temporali, specie sulla Calabria tirrenica e nel pomeriggio su sulle zone interne, altrove bel tempo salvo addensamenti pomeridiani in Appennino e nelle Alpi, associati a brevi ed isolati temporali. Temperature massime in lieve aumento.



DOMANI: bella giornata di sole ovunque. Residui addensamenti solo in Appennino ma con scarsi fenomeni. Temperature in lieve ulteriore aumento.