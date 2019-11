METEO: ancora TANTA PIOGGIA e NEVE in arrivo

SITUAZIONE: la vasta figura depressionaria presente a ridosso delle Alpi occidentali spinge corpi nuvolosi in direzione del nostro Paese. Il primo è transitato tra ieri sera e stanotte sul nord-ovest e ora sta interessando il nord-est e le regioni centrali tirreniche.



DA NOTARE: il forte vento di Scirocco che ha accompagnato la fenomenologia si è spinto sin sulla Lombardia occidentale, alzando sensibilmente il limite della neve sulle vallate esposte, mentre sul Piemonte è nevicato sino a quote basse, anche se non in pianura. Qui sotto la situazione a Riale in alta Val Formazza, alto Piemonte:

Anche in queste ore lo Scirocco sta influenzando il limite della neve sul centro-est Alpi, specie lungo la fascia prealpina. Mollerà la presa entro il primo pomeriggio su queste zone, mentre ad ovest è già entrato il Libeccio che ha abbassato sensibilmente le temperature.



EVOLUZIONE: nel pomeriggio fenomeni su nord-est e regioni centrali tirreniche, schiarite temporanee al nord-ovest, seguite da un peggioramento serale per l'arrivo di un nucleo più freddo che porterà neve ancora a quote inferiori ai 1000m sul settore alpino. Attenuazione invece temporanea dei fenomeni sul nord-est. Sempre molta instabilità al centro con arrivo di altri nuclei piovosi. Qui la sequenza odierna dei fenomeni e quelli previsti tra la serata di oggi e l'alba di sabato secondo il nostro modello:



SABATO e DOMENICA: sabato una perturbazione sempre legata al vortice depressionario francese andrà ad interessare il centro Italia portando precipitazioni diffuse, intense sulla Sardegna, con coinvolgimento del nord-est nel corso della giornata. La formazione di una depressione al suolo sul Tirreno centrale porterà il fronte ad arcuarsi e i fenomeni risaliranno anche sul nord-ovest nella notte su domenica e nelle successive 12 ore con ulteriori nevicate in quota. L'instabilità dovrebbe estendersi anche al meridione, specie sulla Campania. Qui la sequenza della giornata di sabato e della notte su domenica secondo il nostro modello:

PROSSIMA SETTIMANA: ancora molta instabilità. Secondo il modello americano un fronte transiterà al centro e al sud tra lunedì e martedì, mentre sarà seguito mercoledì da un'altra perturbazione che coinvolgerà dapprima il nord-ovest, poi il resto del nord e le regioni centrali tirreniche, in primis la Toscana. Rispetto a ieri oggi NON si vede la fine di questo treno perturbato atlantico, sia pure NON freddo.



OGGI: al nord-ovest temporaneamente asciutto, poi di nuovo precipitazioni in serata con neve tra 500 e 900m, al nord-est e sull'Emilia-Romagna perturbato con piogge, vento e qualche temporale. Limite della neve anche a 1400-1700m su Prealpi, sui 1200m in media sull'area dolomitica. Al centro instabile con rovesci e temporali sul Tirreno, fenomeni meno probabili sull'Abruzzo. Al sud instabile con rischio di rovesci o temporali sulla Campania, parzialmente nuvoloso con schiarite sui restanti settori. Temperature miti al centro, al sud, relativamente miti al nord-est, più fresche al nord-ovest. Venti in rotazione da Scirocco a Libeccio, ma picco di marea a VENEZIA di 160cm atteso stamane alle 11.20!

