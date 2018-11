METEO: altre PIOGGE in arrivo in un contesto autunnale

COMMENTO: torna a comandare l'autunno, mostrandoci il suo volto instabile ma anche la sua mitezza e mettendo in mostra tutte le anomalie bariche che ormai ci trasciniamo dietro da oltre un trentennio sul Continente: la presenza di un anticiclone a ridosso dell'Iberia, che impedisce tutti quei movimenti che renderebbero il clima assai più turbolento e molto più nevoso. Perché? Lo spiegheremo oggi in un editoriale.



SITUAZIONE: una debole perturbazione avanza da ovest sulle nostre regioni; essa andrà ad interessare soprattutto il nord-ovest e le regioni centrali tirreniche e solo verso sera anche il resto del nord e marginalmente le restanti regioni centrali.



EVOLUZIONE: dopo una breve pausa attesa per giovedì, tra venerdi e le prime ore di sabato il flusso delle correnti atlantiche traghetterà verso di noi un'altra perturbazione, sostenuta da venti di Ostro e Scirocco, che colpirà soprattutto il nord con piogge battenti e neve sulle Alpi, ma solo a quote elevate. Altrove piogge solo sulla Toscana e sporadiche sul resto del centro, per il resto asciutto in un contesto molto mite.



DEPRESSIONE: tra domenica e lunedì potrebbe scavarsi una depressione sull'Italia, in grado di provocare maltempo soprattutto al centro e al sud e di richiamare aria più fredda da nord-est. In questo contesto potrebbero intervenire anche delle nevicate a quote basse lungo la dorsale appenninica del centro e del sud, accompagnate anche da un deciso calo delle temperature. L'evoluzione però è da confermare.



OGGI: dapprima bel tempo quasi ovunque, salvo addensamenti sull'estremo nord-ovest e situazioni nebbiose sulle pianure e nelle valli. Freddo su alcune zone del nord, segnatamente Lombardia e Trentino Alto Adige. Con il passare delle ore nubi in aumento al nord e sulle regioni centrali tirreniche, associate a precipitazioni sparse, nevose oltre gli 800-1000m su ovest Alpi. Sul nord-est e sulle restanti regioni centrali nubi in arrivo dal pomeriggio ma con fenomeni di debole intensità, più probabili dalla serata. Al sud passaggi nuvolosi e qualche piovasco possibile in giornata sulla Campania, altrove abbastanza soleggiato. Temperature senza grandi variazioni al nord-ovest, in aumento altrove nei valori massimi.



DOMANI: generale variabilità con ampie schiarite, tempo generalmente asciutto, salvo locali rovesci a macchia di leopardo sulle regioni centrali. Temperature senza grandi variazioni nei valori minimi, massime in aumento.



