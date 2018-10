Meteo a 7 giorni: una DEPRESSIONE tira l'altra

Una depressione come sapete sta interessando il centro e il sud del Paese, andando a determinare situazioni temporalesche, un generale rinforzo del vento e un calo delle temperature.



Tra mercoledì e giovedì essa andrà ancora a posizionarsi a ridosso del basso Tirreno, favorendo condizioni di instabilità sulle Isole Maggiori e su parte del meridione peninsulare, mentre da venerdì tenderà a risalire verso nord sino a coinvolgere nuovamente le regioni centrali.



La risalita della depressione è il segnale che l'alta pressione non riuscirà a proteggere le nostre latitudini dall'inserimento delle correnti fresche ed instabili di origine atlantica.



Il primo risultato sarà proprio quello di veder risalire la depressione verso il nord Italia, cosa che dovrebbe avvenire entro le prime ore di sabato, con annesse alcune precipitazioni sparse, che coinvolgeranno soprattutto le regioni di nord-est.



Il passaggio di questo corpo nuvoloso in seno alla depressione ne precederà uno ben più significativo atteso per l'inizio della prossima settimana, quando un'altra depressione si andrà a posizionare appena ad ovest dell'Italia, favorendo precipitazioni abbastanza organizzate su buona parte del Paese.



Le temperature risulteranno nel complesso miti ma non torneranno certamente più su valori estivi, salvo qualche punta isolata al sud.



SINTESI PREVISIONALE SINO a MARTEDI 9 SETTEMBRE:

mercoledì 3 ottobre: al sud e sulle isole maggiori instabile con locali temporali o rovesci di pioggia, al centro un po' di variabilità ma con fenomeni sporadici, al nord bel tempo, clima nel complesso mite.



giovedì 4 ottobre: ancora tempo instabile sulle Isole Maggiori con locali fenomeni, nuvolaglia anche sulle regioni meridionali peninsulari con possibili rovesci sparsi, anche a sfondo temporalesco, tempo migliore sul resto del Paese, temperature quasi invariate.



venerdì 5 ottobre: risalita della depressione verso nord; nubi in arrivo su gran parte dello Stivale, rovesci sparsi ed isolati temporali al centro e al sud, tendenza a schiarite sulle Isole e poi sul meridione entro sera. Temperature in rialzo al sud, in lieve calo altrove.



sabato 6 ottobre: al mattino molte nubi al nord e al centro con piogge su Toscana, Umbria, Marche, Romagna, regioni di nord-est, schiarite al sud e sulle isole, in giornata ovunque variabile ma fenomeni residui solo all'estremo nord-est. Mite.



domenica 7 ottobre: al nord e sulle regioni centrali tirreniche nuvolosità irregolare con locali piogge, tempo migliore sulle altre regioni. Temperature in lieve calo al nord-ovest e sulla Toscana.



lunedì 8 ottobre: al nord, al centro e sulla Sardegna moderato maltempo con piogge e anche temporali sulle coste, tempo migliore al sud, ma peggiora sulla Campania con temporali. Temperature in calo nelle aree raggiunte dal maltempo.



martedì 9 ottobre: generale instabilità al nord, lungo il Tirreno e sulle Isole Maggiori, variabile ma asciutto in Adriatico.