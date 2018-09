Meteo a 7 giorni: sfuriata TEMPORALESCA, poi tanto anticiclone

La perturbazione in arrivo da ovest è costretta a fare in fretta: porterà infatti temporali passeggeri a macchia di leopardo, perché dietro, a spingere, ci sarà l'alta pressione, che ha intenzione di prendere in mano le redini della situazione per almeno una settimana e regalarci la piccola ma non trascurabile estate settembrina.



Non trascurabile perché l'anticiclone sarà una sorta di "ibrido", nato cioè da una specie di fusione tra l'anticiclone delle Azzorre e quello africano, di quelli che riescono a regalare ancora qualche valore over 30°C nelle ore pomeridiane, con picchi isolati di 34-35°C.



Le notti per contro risulteranno relativamente fresche, per cui riusciremo a dormire perfettamente. L'anticiclone produrrà il suo massimo sforzo tra martedì 11 e mercoledì 12 settembre, per poi indebolirsi lentamente.



In ogni caso almeno sino alla metà del mese il tempo difficilmente potrà cambiare: certo si può ipotizzare qualche "buco barico" a ridosso del meridione, previsto già da qualche giorno dai modelli: lì potrebbe manifestarsi qualche temporale insidioso, segnatamente sui settori jonici, magari anche solo in mare aperto, per il resto tutto tranquillo.



La formazione di uno strato di foschia al suolo (umidità +inquinamento) sul catino padano potrà limare un po' il riscaldamento diurno ma renderà certamente la sensazione di caldo pomeridiano più fastidioso, per il resto chi potrà ancora farsi un po' di vacanza al mare, al lago o ai monti, sarà davvero fortunato.



I ragazzi invece torneranno a scuola pensando che sia ancora piena estate e rimpiangeranno le partite di calcetto sulla spiaggia.



SINTESI PREVISIONALE SINO A GIOVEDI 13:

venerdì 7 settembre: al nord ovest nubi sparse con residui fenomeni su Lombardia, Liguria, basso Piemonte ma con tendenza a miglioramento sin dal mattino, pur in un contesto di variabilità. Al nord-est e sulla Romagna instabile con rovesci e temporali sparsi, qualcuno anche di forte intensità. Sull'Emilia nubi sparse con locali rovesci ma in attenuazione. Al centro bel tempo sulla Sardegna, instabile altro ve con rovesci temporaleschi a macchia di leopardo, più probabili ed estesi sulla Toscana e le zone interne ed appenniniche. Al sud nubi in arrivo con locali rovesci su Campania, Molise, nord Puglia, poi Lucania. Temperature in generale calo.



sabato 8 settembre: su zone interne ed appenniniche del meridione ancora nuvolaglia con locali temporali pomeridiani, specie su Lucania, Puglia, Calabria, tempo migliore altrove ma con locali temporali lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio. Per il resto abbastanza soleggiato, clima gradevole.



domenica 9 settembre: clima ideale ovunque, soleggiato e mite, al mattino presto isolati banchi di nebbia sulle campagne.



lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 settembre: soleggiato con temperature in aumento, caldo pomeridiano con punte di 31-32°C ed isolate di 34°C.



giovedì 13 settembre: bello ovunque salvo modesti addensamenti mattutini sulle pianure e la fascia prealpina del nord-ovest; dal pomeriggio instabilizzazione sulle regioni joniche e l'Appennino meridionale in genere con brevi temporali possibili. Temperature in lieve calo ma sempre piuttosto elevate per il periodo.