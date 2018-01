Meteo a 7 giorni: sfuriata dell'aria fredda nel fine settimana, NEVE a bassa quota in Appennino

E' il momento delle correnti da nord.

In questi casi la neve la ricevono dapprima i versanti esteri delle Alpi, in qualche caso subentrano sfondamenti anche tra Triveneto ed Emilia-Romagna, poi si arriva all'Appennino centrale, infine i fiocchi si localizzano su Marche, Abruzzo e meridione.



Il vento si farà sentire soprattutto mercoledì, poi sabato e domenica, raggiungendo anche raffiche prossime ai 100km/h lungo la fascia costiera, in mare aperto e sui monti. La quota neve di mercoledì risulterà prossima ai 300-400m a nord delle Alpi e sui settori alpini di confine, giovedì salirà a 1200m, venerdì tornerà a cadere a quote molto basse.



Nell'episodio relativo al fine settimana la quota si attesterà a quote sempre più basse tra sabato e domenica (400-500m), sfiorando i litorali lungo l'Adriatico. Spesso nel sole ma nel vento le regioni centrali tirreniche e soprattutto il nord-ovest.



La prossima settimana vedrà un temporaneo intervallo più tranquillo, grazie all'interposizione di un cuneo anticiclonico, ma subito dopo è possibile che intervenga un moderato peggioramento da ovest.



SINTESI PREVISIONALE SINO A MARTEDI 23 GENNAIO:

mercoledì 17 gennaio: nelle prime ore nelle Alpi nuvoloso con nevicate portate da nord, in localizzazione sulle zone di confine già nel corso della mattinata, più a sud passaggi nuvolosi in un contesto soleggiato ma ventoso. Al centro passaggio di corpi nuvolosi sfrangiati, brevi rovesci in trasferimento verso il meridione, anche qui molto ventoso con locali mareggiate sul basso Tirreno e sul nord della Sicilia. Temperature in calo al centro, al sud e sulle zone di montagna, in rialzo sulle pianure del nord.



giovedì 18 gennaio: nuvoloso sulle Alpi di confine con ancora deboli nevicate portate da nord ma con limite in rialzo a 1200m, passaggi nuvolosi sul resto del nord ma senza fenomeni. Al centro e al sud nuvolosità variabile ma tempo asciutto, ancora un po' di vento, temperature in aumento, specie in montagna e in Valpadana.



venerdì 19 gennaio: altre nevicate a quote basse sulle zone di confine, passaggi nuvolosi sul resto del nord e sul Tirreno ma senza precipitazioni di rilievo, schiarite su Adriatico e zone joniche. Temperature in lieve calo.



sabato 20 gennaio: al mattino nuvoloso al nord con rovesci nevosi sul nord-est e sull'Emilia-Romagna anche a quote collinari, schiarite al nord-ovest ma con vento in arrivo, verso sera ancora fenomeni nevosi sulla Romagna sino in collina, migliorato sul resto del nord. In mattinata pioggia sulle regioni tirreniche, asciutto in Adriatico, poi l'opposto con arrivo della neve verso sera sino a quote collinari su Marche ed Abruzzo. Al sud nuvolosità irregolare in peggioramento con piogge e rovesci a partire da nord. Temperature in calo.



domenica 21 gennaio: su medio Adriatico, basso Lazio e meridione nuvoloso con rovesci di neve sino a quote molto basse, anche prossime al litorale in Adriatico, schiarite sulle altre regioni ma ventoso ovunque. Neve sui crinali alpini di confine.



lunedì 22 gennaio: mattinata gelida, poi banchi nuvolosi su ovest Alpi, Liguria e Sardegna ma senza fenomeni di rilievo, altrove residui rovesci su Molise, basso Abruzzo, Lucania e nord Puglia anche nevosi, tendenza a miglioramento.



martedì 23 gennaio: nubi sparse sulla Liguria, bello altrove, freddo al nord, temperature massime in rialzo al centro e al sud.