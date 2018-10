Meteo a 7 giorni: irruzione FREDDA da domenica sull'Italia

Sull'Italia piove sempre sul bagnato, dove sino a qualche anno fa in questo periodo notoriamente pioveva ben poco: cioè sulle isole maggiori e sul meridione. Infatti il periodo delle piogge per il sud è soprattutto l'inverno, non certo l'inizio dell'autunno, anche se in passato non sono mancate le eccezioni.



Il fatto è un altro però: lì piove perché c'è un anticiclone irriducibile, indistruttibile, impazzito, che non vuole saperne di congedarsi dall'Europa nemmeno per un po' e che viene spesso a proteggere lo Stivale dagli attacchi delle perturbazioni atlantiche, delle masse d'aria fredde e delle depressioni, relegandole sulle regioni estreme, dove appunto piove moltissimo, mentre su altre zone non si vede cadere neanche una goccia d'acqua.



Sarà ancora così sino a giovedì, poi tra venerdì e sabato il tempo risulterà nel complesso buono, grazie alla solita protezione di una "lingua" anticiclonica, ma tra domenica sera e lunedì una massa d'aria fredda busserà alle porte dell'anticiclone da nord-est ( attendibilità 45% ), introducendo una nuova fase instabile sul medio Adriatico e sul meridione, ed abbassando le temperature su tutto il Paese, anche grazie ad una sostenuta ventilazione da nord-est.



L'anticiclone non verrà certamente sconfitto, anzi proverà ancora a rientrare in scena "sdraiandosi" sul nostro territorio nei giorni immediatamente successivi, ma per sapere se ci riuscirà vi consigliamo di consultare la rubrica del "fantameteo".



SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI 23 ottobre:

mercoledì 17 ottobre: molte nubi su tutto il Paese con piogge sparse al centro e al sud, qualche temporale su Calabria jonica, Sardegna meridionale ed orientale, rovesci sul medio Adriatico. Al nord generalmente asciutto tranne piovaschi sull'Emilia-Romagna e l'ovest del Piemonte. Temperature in lieve calo nei valori massimi.



giovedì 18 ottobre: ancora piogge al mattino su Sardegna orientale e meridionale, est Sicilia, Calabria, medio Adriatico, nuvolaglia altrove con locali piogge, tendenza a miglioramento con il passare delle ore.



venerdì 19 ottobre: nubi residue con qualche locale temporale su Sardegna e Sicilia, tendenza a miglioramento, bel tempo altrove. Ancora clima mite.



sabato 20 ottobre: bel tempo ovunque, banchi di nebbia sul catino padano e nelle valli del centro di notte e al mattino. Mite nelle ore diurne.



domenica 21 ottobre: annuvolamenti in transito da nord verso sud con locali piovaschi sul medio Adriatico e poi sul meridione, arrivo di correnti fredde da nord-est in serata dalla porta della Bora con vento in attivazione.



lunedì 22 ottobre: nuvolaglia al nord con tempo ventoso e più freddo, ma assenza di fenomeni. Al centro nubi sul medio Adriatico con rovesci e vento freddo da nord-est, vento anche sul medio Tirreno ma con tempo soleggiato. Al sud instabile con possibili acquazzoni o temporali, ventoso e sensibilmente più fresco.



martedì 23 ottobre: giornata fresca o anche fredda sui monti con nubi su medio Adriatico e al sud accompagnati da rovesci, anche nevosi sulle cime appenniniche e alpine di confine orientali. Bel tempo altrove, ancora ventoso e un po' freddo.





Per approfondire:

- Cartine meteo per mattina, pomeriggio e sera di OGGI

- Meteo per OGGI per tutte le province italiane

- Satelliti , fulmini/temporali in atto, radar e webcam .

- Invia foto e commenti sulla nostra pagina Facebook

- Invia foto o invia articolo