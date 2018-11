Mediterraneo fucina di PIOGGE e MALTEMPO

Altro giro, altri temporali...

Si sposta, ma non si colma, la circolazione depressionaria che da alcuni giorni sta interessando l'Italia con fenomeni anche molto intensi.

Questa mattina viene messa sotto torchio nuovamente la Sicilia centro-occidentale stante la risalita di temporali molto forti dal Canale. Le altre regioni usufruiscono invece di una tregua, anche se qualche pioggia è presente al nord-ovest, sulla Sardegna e lungo il Tirreno.

La giornata odierna, sabato 3 novembre (prima mappa), vedrà ancora temporali forti in Sicilia, con un graduale coinvolgimento della Sardegna soprattutto dal pomeriggio. Le altre regioni non avranno piogge importanti a parte locali estensioni piovose al nord-ovest e sul medio-basso Tirreno (Campania e Calabria in modo particolare).

Clima fresco al nord, decisamente mite al centro e al sud stante le correnti sciroccali in risalita dal nord Africa.

Domenica 4 novembre (terza mappa) la situazione tenderà a peggiorare sulla nostra Penisola.

Rovesci forti saranno presenti sulla Sardegna, sulla Calabria, il Golfo di Taranto, la Campania e al nord-ovest (Piemonte occidentale in modo particolare).

Il tempo resterà asciutto solo sull'estremo angolo nord-orientale, mentre un miglioramento dovrebbe intervenire sulla Sicilia dove smetterà di piovere.

Temperature in calo sotto le precipitazioni, ma sempre su valori sostanzialmente miti.

