Martedì ultima offensiva del MALTEMPO su alcune regioni, poi ESTATE settembrina

COMMENTO: l'estate per come l'abbiamo vissuta negli ultimi anni non poteva che essere spezzata ai primi di settembre (una volta capitava anche a metà agosto) da una botta di maltempo quasi autunnale, per poi tornare in sella in una versione "mignon": la piccola estate settembrina, che arriverà presto e ci terrà compagnia per alcuni giorni. Qui sotto il risveglio di oggi a Milano con cielo sereno, dopo la buriana temporalesca degli ultimi giorni.



SITUAZIONE: l'Italia è ancora coinvolta da una saccatura che, entro domani, ospiterà una nuova bobina depressionaria, che si tufferà sul Mediterraneo occidentale. Essa andrà a coinvolgere essenzialmente le nostre isole maggiori e il nord-ovest, provocandovi un peggioramento, associato a precipitazioni. Sul resto d'Italia non si prevedono invece fenomeni rilevanti. Ecco lo schema barico previsto per martedì 10:



MALTEMPO: martedì rovesci e temporali colpiranno soprattutto la Sardegna, l'ovest della Sicilia e l'estremo nord-ovest, come si evince chiaramente dalla mappa qui sotto che riassume i fenomeni previsti tra le 06 e le 18:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: in seguito la saccatura evolverà in minimo chiuso a ridosso della Sardegna, dove porterà ancora fenomeni nella giornata di mercoledì 11, mentre altrove il tempo migliorerà, grazie alla progressiva rimonta di un campo di alta pressione che ci terrà compagnia per alcuni giorni, come si nota dalla mappa qui sotto, prevista per sabato 14:

TEMPERATURE: i valori torneranno estivi sul meridione e in parte anche al centro, mentre faticheranno a salire al nord, a causa di una sostenuta ventilazione orientale nei bassi strati, che probabilmente li manterrà gradevoli anche in pieno giorno.



CAMBIAMENTI: nuovi cambiamenti non sono previsti almeno sino all'inizio dell'ultima decade del mese.



OGGI: ultimi temporali sull'estremo nord-est, qualche rovescio anche tra Calabria tirrenica e Sicilia orientale, per il resto bel tempo, salvo qualche locale spunto temporalesco pomeridiano lungo la dorsale appenninica e ancora sulle Alpi orientali. Temperature massime in rialzo al nord, stazionarie altrove.



Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località