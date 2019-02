MALTEMPO tra Sicilia e Calabria, bello altrove

INVERNO: un vero revanchismo invernale durante la seconda metà del mese di febbraio stenta stamane ad essere inquadrato dai modelli matematici, che vedono ancora un impedimento notevole a questo disegno in due motivi: la corrente a getto da ovest sempre troppo tesa, figlia di un vortice polare che non si mostra poi cosi debole, e la presenza di un anticiclone a ridosso del Mediterraneo che non compie i movimenti "estensivi" in direzione del nord Europa come ci si potrebbe aspettare, ma resta "grasso" ad occupare le basse latitudini. Seguite comunque tutti i nostri approfondimenti.



SITUAZIONE: una circolazione depressionaria insiste ancora sulle nostre regioni meridionali, determinando maltempo anche severo su est Sicilia e Calabria jonica, in attenuazione dal tardo pomeriggio. Altrove il tempo è buono, salvo un modesto passaggio di nubi stratiformi sul settentrione.



EVOLUZIONE: mercoledì il tempo risulterà buono ovunque ma tra giovedì e venerdì un modesto corpo nuvoloso si porterà a ridosso delle Alpi andando a determinare annuvolamenti su Liguria, Toscana e marginalmente anche sul resto del nord.



FINE SETTIMANA: altri corpi nuvolosi sfioreranno le Alpi da ovest, andando ad interessare il centro del Continente, ma favorendo comunque annuvolamenti anche sul settentrione, specie sulla Liguria, dove saranno possibili deboli piogge, in estensione domenica al catino padano e alla fascia prealpina lombarda. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà più che discreto.



PROSSIMA SETTIMANA: lunedì 11 una saccatura più vigorosa riuscirà ad affondare verso il Mediterraneo centrale andando a produrre un marcato peggioramento al nord e sulla Toscana, in estensione e successivo trasferimento martedì 12 alle regioni centrali e infine mercoledì 13 al sud. Al suo seguito non sono previsti al momento nuovi peggioramenti e l'alta pressione, con il suo abbraccio protettivo potrebbe impedire l'inserimento di altra aria fredda da nord. La previsione non è però totalmente affidabile e necessita di ulteriori conferme.



OGGI: all'estremo sud, su Sicilia e Calabria jonica molto instabile con piogge e temporali anche forti, specie tra Catanese e Siracusano, ma possibili ovunque, molte nubi anche su Calabria tirrenica ma con pochi fenomeni, nubi residue sul resto del sud in attenuazione e passaggio a bel tempo, entro sera miglioramento anche sulle regioni estreme, salvo rovesci sulle Pelagie. Al nord e al centro bel tempo, salvo un modesto passaggio di velature mattutine. Clima diurno mite.



DOMANI: bel tempo ovunque, nubi medio alte in arrivo al nord nel corso della giornata e nubi basse in aumento sulla Liguria centrale ed orientale, gelate notturne nelle zone interne del nord, nelle vallate alpine ed appenniniche del centro. Temperature massime sempre abbastanza gradevoli.



