MALTEMPO tra nord e regioni centrali tirreniche

SITUAZIONE: un nuovo impulso instabile transiterà nelle prossime ore tra nord e regioni centrali tirreniche, determinando precipitazioni anche a carattere di rovescio, inserite in un flusso di correnti prevalentemente sud occidentali.



EVOLUZIONE: giovedì ancora instabile su nord-est e regioni centrali ma con graduale rotazione delle correnti a nord e tendenza a miglioramento, grazie all'inserimento di un cuneo anticiclonico da ovest.



FINE SETTIMANA: sarà buono e di stampo primaverile, anche se non mancherà qualche annuvolamento a ridosso della fascia costiera ligure e tirrenica, specie domenica.



NUOVO PEGGIORAMENTO: un flusso zonale più basso del solito favorirà l'ingresso di una nuova figura depressionaria sul Mediterraneo centrale tra domenica sera e l'inizio della prossima settimana. Si avrà così un peggioramento a partire dalla Sardegna, in estensione entro lunedì a gran parte del Paese, a partire dalle regioni tirreniche.



ANOMALIA: il modello americano mostra un'anomalia barica evidente per la fase centrale del mese di aprile con il Mediterraneo alle prese con depressioni e maltempo e l'alta pressione destinata a migrare sul nord Europa. Una primavera vecchio stile? Si, ma forse anche qualcosa di più anomalo e sbilanciato verso l'instabilità.



OGGI: al nord e su Toscana, Umbria ed alto Lazio tempo instabile, a tratti piovoso, caratterizzato da rovesci intermittenti, alternati a momenti asciutti e a qualche schiarita. Sulle centrali adriatiche, il basso Lazio e la Sardegna nuvolosità variabile con locali rovesci, ma anche schiarite. Fresco sotto precipitazioni, limite della neve sulle Alpi attorno ai 1600m. Al sud bel tempo con temperature miti.



DOMANI: sul nord-ovest schiarite, al nord-est e sull'est della Lombardia instabile con residui rovesci o brevi temporali, al centro instabile con qualche rovescio o breve temporale nelle zone interne, al sud locali rovesci sui monti nel pomeriggio, per il resto modesta variabilità in un contesto soleggiato. Temperature in aumento al nord-ovest, in lieve calo altrove, specie al centro e al sud.