MALTEMPO: temporali anche intensi su nord-est e regioni centrali

SITUAZIONE: condizioni di marcata instabilità interesseranno ancora per qualche ora le nostre regioni nord-orientali e quelle del centro, coinvolgendo marginalmente anche il meridione, in seno ad un flusso di aria fresca in quota proveniente da nord-ovest. Il nord-ovest e la Sardegna finiranno invece gradualmente sottovento e sperimenteranno ampie schiarite nel corso della giornata.



DA NOTARE: una perturbazione africana si muove da Marocco e Tunisia verso la Sicilia favorendo annuvolamenti e qualche locale precipitazione, non ben valutata dai modelli matematici.



EVOLUZIONE: nel fine settimana progressivo rialzo della pressione atmosferica e ristabilimento del tempo su tutto il Paese. Solo lungo la dorsale appenninica, specie sul settore meridionale, saranno ancora possibili brevi precipitazioni temporalesche pomeridiane.



PROSSIMA SETTIMANA: bel tempo per gran parte della settimana, almeno sino a sabato, con caldo pomeridiano un po' su tutte le regioni e picchi di 32-33°C. Da notare lunedì qualche addensamento in arrivo da ovest sulla Sardegna ma probabilmente senza conseguenze. Le nottate risulteranno comunque relativamente fresche e il caldo non dovrebbe dunque infastidire più di tanto.



CAMBIAMENTI: i modelli matematici confermano un indebolimento dell'anticiclone proprio per domenica 16 settembre con passaggio a variabilità al nord e successiva ulteriore flessione del campo barico nei giorni successivi, con possibile ingresso di aria nettamente più fresca almeno sul versante adriatico. Da confermare.



OGGI: al nord-ovest locali nebbie o nubi basse sulle pianure, altrove nubi sparse con tendenza a graduale miglioramento. Nel pomeriggio residui temporali sull'Appennino ligure. Al nord-est e sull'est della Lombardia ancora nuvoloso con rischio di rovesci o temporali, anche forti nel pomeriggio, a tratti schiarite. Sull'Emilia nubi parziali con tendenza a miglioramento, sulla Romagna instabile con rovesci o temporali, migliora prima di sera.

Sulla Sardegna schiarite ma tempo ventoso, sul resto del centro instabile con addensamenti associati a rovesci o temporali anche forti localmente alternati a schiarite. Migliora entro sera.

Al sud tempo instabile sulla Campania con possibili forti temporali ma con tendenza a schiarite, sui restanti settori parzialmente nuvoloso con locali spunti temporaleschi all'interno, specie in Appennino, sul Molise e sulla Puglia, dove nel pomeriggio potranno risultare di forte intensità, nubi in arrivo da ovest sulla Sicilia con possibili piovaschi o isolati temporali, non segnalati dai modelli. Temperature in generale flessione.



DOMANI: migliora ovunque, ma con residui addensamenti lungo la dorsale appenninica e sull'estremo nord-est, associati ad isolati temporali pomeridiani, più probabile sul settore meridionale dell'Appennino e sulle Murge. Temperature in aumento nei valori massimi, minime in lieve calo.

Per approfondire: