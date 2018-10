MALTEMPO sulle Isole Maggiori, altrove tendenza a miglioramento

SITUAZIONE: la depressione che ha parzialmente coinvolto il nostro Paese si ritira verso ovest e mantiene attive condizioni di instabilità solo sulle Isole Maggiori. Sul resto d'Italia le schiarite si affermeranno gradualmente sugli annuvolamenti e tornerà il sole.



EVOLUZIONE: venerdì mattina ultimi fenomeni su sud Sardegna ed est Sicilia ma con tendenza a miglioramento, sull'Italia peninsulare lingua anticiclonica e bel tempo ovunque con temperature ancora particolarmente miti nelle ore diurne.



FINE SETTIMANA: sabato con il sole praticamente ovunque, mentre per domenica cenni di cedimento sul fianco orientale dell'anticiclone e spifferi di aria più fredda lungo le regioni adriatiche e sul meridione, dove si prevede anche qualche nota di instabilità (cioè annuvolamenti e qualche locale acquazzone).



PROSSIMA SETTIMANA: si conferma tra martedì e mercoledì l'inserimento di aria progressivamente più fredda da nord-est su tutto il nostro Paese con risvolti instabili passeggeri su nord-est ed Emilia-Romagna e possibile peggioramento più esteso ed importante al centro e al sud, associato a precipitazioni. Da notare un notevole rinforzo dei venti e soprattutto il sensibile calo termico, che ci proietterà al di sotto delle medie del periodo.



CONFERME: l'affondo freddo della prossima settimana (se confermato) potrebbe essere un segnale di svolta stagionale. Infatti altri attacchi perturbati potrebbero intervenire tra fine mese ed inizio novembre.



OGGI: un po' di nuvolaglia sparsa su tutto il territorio peninsulare in graduale attenuazione e passaggio ovunque a condizioni di tempo buono o almeno in parte soleggiato. Sulle Isole Maggiori tempo instabile con possibili temporali, specie su est e sud Sardegna ed est Sicilia. Temperature in lieve aumento nei valori massimi sulle zone peninsulari, stazionarie sulle isole.



DOMANI: ultimi annuvolamenti a ridosso delle isole maggiori con residui temporali su est Sicilia e sud Sardegna, per il resto bel tempo con prevalenza di sole ovunque e temperature miti.



Per approfondire: