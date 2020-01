MALTEMPO sulla Sardegna, instabile anche su Jonio e Sicilia, aria FREDDA sull'Italia

SITUAZIONE: un vortice depressionario agisce tra Sardegna, Baleari ed Algeria determinando un richiamo di correnti fredde da est al nord e al centro e un afflusso sciroccale sulle nostre regioni meridionali e sulle isole. Ne consegue un forte peggioramento sulla Sardegna con piogge importanti e nevicate in Barbagia oltre i 1200m. Qui la mappa dei fenomeni previsti per oggi:

EVOLUZIONE: martedì dell'aria fredda residua si riscontrerà solo al nord-ovest, per il resto l'allontanamento del vortice verso ovest e il rialzo della pressione atmosferica interromperà il flusso orientale e nel contempo i fenomeni sulla Sardegna andranno esaurendosi. Qui le temperature previste a 1500m per l'alba di martedì 21 gennaio:

STASI SINO A VENERDI 24: tra mercoledì e venerdì una lingua anticiclonica sarà presente su tutto il Paese garantendo tempo buono, solo la Sardegna avrà a che fare con un passaggio di nuvolaglia e qualche sporadico fenomeno. Nel corso di venerdì però la depressione iberica si metterà nuovamente in moto verso levante e dalla serata potrà determinare un peggioramento al nord con precipitazioni che, stante l'aria fredda precedentemente affluita, potrebbero risultare nevose sin sotto i 1000m.



FINE SETTIMANA: sabato ancora precipitazioni sul nord-est, mentre per domenica sembra possibile il passaggio di una perturbazione al centro e al sud con piogge e rovesci temporaleschi.



PROSSIMA SETTIMANA: a fronte di un vortice polare compattissimo, della presenza dell'alta pressione nell'area mediterranea e di un flusso di correnti da ovest sparato all'altezza del centro Europa, ne deriveranno condizioni di variabilità al nord con piogge solo in Liguria e tempo migliore altrove, in un contesto decisamente mite per il periodo. Una classica situazione che si riscontra in tutti gli inverni "mancati" sulla Penisola ( e sono ormai troppi).



OGGI: attenzione alla Sardegna, dove non mancheranno piogge anche intense, nuvolaglia su estremo nord-ovest e Liguria in dissoluzione, nubi anche su medio Adriatico e Jonio ma senza fenomeni di rilievo, instabile sulla Sicilia con brevi precipitazioni sparse. Temperature senza grandi variazioni e piuttosto freddo in montagna al nord e al centro.

