MALTEMPO sul nord-ovest; si estenderÃ  al resto del Paese durante la settimana, clima mite

SITUAZIONE: il maltempo atlantico torna a prendersi la scena con un treno di perturbazioni che finirà per avere la maglio della resistenza di un cuneo anticiclonico di matrice africana e per determinare precipitazioni dapprima al nord-ovest, poi sul resto del Paese. Scenari già osservati a novembre, si sperava che con la metà del dicembre arrivasse l'inverno, invece l'episodio di Santa Lucia rimarrà isolato almeno sino a Santo Stefano.



EVOLUZIONE: in questa prima fase le precipitazioni si concentreranno sul nord-ovest, dove il richiamo umido meridionale verrà esaltato dall'orografia del territorio. Il rialzo delle temperature spingerà la quota neve sempre più in alto con il passare dei giorni, sino ad attestarsi attorno ai 2000m, una situazione molto pesante in vista delle feste di Natale, soprattutto per le stazioni alpine di bassa quota e in genere per tutto il comparto appenninico.



Qui i fenomeni attesi sino a martedì 17 dal nostro modello:

MALTEMPO: se è vero che tra mercoledì e giovedì transiterà un impulso un po' su tutto il Paese, la giornata peggiore potrebbe risultare quella di venerdì, quando ci attendiamo il passaggio di una forte perturbazione accompagnata da precipitazioni abbondanti, specie al nord e sull'alto Tirreno. In questo caso la quota neve potrebbe calare dai 2000 a 1500m, localmente più in basso su ovest Alpi.



Qui i fenomeni attesi rispettivamente per mercoledì 18 e giovedì 19 sull'Italia:

FINE SETTIMANA: sabato il maltempo impegnerà ancora centro-sud e nord-est nelle prime ore, poi si localizzerà solo sul meridione, attenuandosi in serata; domenica interverrà una pausa soleggiata, nebbie permettendo, con temperature comunque sempre relativamente miti.



NATALE: tra la Vigilia e il giorno di Natale potrebbe intervenire un nuovo peggioramento ma da Santo Stefano in poi sarà importante osservare i movimenti delle masse d'aria gelide sull'est europeo, che potrebbero essere foriere di episodi invernali anche per l'Italia entro fine anno.



OGGI: nubi su gran parte del nord e della Toscana ma piogge quasi tutte concentrate al nord-ovest, tempo migliore sul resto del Paese, pur con nubi sparse in transito tra Sardegna e versante centrale tirrenico. Temperature in rialzo.

