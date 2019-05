Maltempo su molte regioni e altro SCOSSONE TEMPORALESCO in arrivo al nord in giornata

SITUAZIONE: l'Italia è ancora interessata da una circolazione depressionaria, che determina condizioni di moderato maltempo, esaltato oggi dall’arrivo di un nuovo sistema perturbato dal centro Europa che produrrà temporali diffusi e colpi di vento nel pomeriggio-sera al nord.



TEMPORALI: nel pomeriggio-sera i fenomeni risulteranno particolarmente forti su Liguria di Levante, alta Toscana, Emilia occidentale, gran parte della Lombardia, basso Piemonte, Veneto e pianura friulana, con accumuli di pioggia rilevanti, derivanti anche da locali nubifragi.

Ecco la sommatoria dei fenomeni previsti sino alle 18 di oggi sull'Italia secondo il nostro modello:

EVOLUZIONE: mercoledì una depressione seguiterà ad agire tra le regioni di nord-est ed il centro Italia, favorendo ulteriori precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, tempo in miglioramento all'estremo nord-ovest, grazie ai venti di Foehn.



SPALLATA ANTICLONICA: giovedì 30 l'inserimento di un cuneo anticiclonico da ovest favorirà un miglioramento sulle regioni settentrionali, la Sardegna e le regioni centrali tirreniche, mentre sul medio Adriatico e sul meridione sarà ancora attiva dell'instabilità, che continuerà a manifestarsi ad intervalli almeno sino a sabato. Nel contempo invece l'anticiclone si rafforzerà ad ovest, con conseguente aumento delle temperature e caldo estivo moderato al nord e sul Tirreno.



ALTRE NUBI ALL'ORIZZONTE: oggi il modello americano è molto meno sicuro della presenza prolungata dell'anticiclone sull'Italia. Dopo una fase abbastanza stabile e calda tra il 3 ed il 4 giugno, Infatti mostra in prospettiva nuovi cedimenti da ovest entro il 6 giugno con temporali al nord, e una fase di ulteriore peggioramento nei giorni successivi, ovviamente tutta da valutare ed approfondire.



OGGI: condizioni di tempo instabile su tutto il Paese, con piogge sparse e qualche rovescio alternato a timide schiarite. Nel corso del pomeriggio repentino peggioramento al nord con temporali, specie nelle zone citate sopra, accompagnati da colpi di vento e grandine. Inserimento del foehn su ovest Alpi entro sera. Tempo generalmente asciutto in Sardegna. Temperature in temporaneo aumento ma in deciso calo al nord dal pomeriggio all'arrivo dei temporali. Da notare i forti venti da ovest sulla Sardegna,



Mari: molto mossi il Mare ed il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, i settori meridionali di Tirreno, Ionio e Adriatico; dal pomeriggio tendente ad agitato il Mare di Sardegna e a molto mossi i restanti settori di Tirreno e Mar Ligure.

DOMANI: migliora al nord-ovest sino al Milanese e al Genovesato, sul resto del nord ancora nuvoloso con piogge residue e rovesci, tendenza a miglioramento dal pomeriggio. Al centro instabile con rovesci o brevi temporali, al sud e sulle isole maggiori parzialmente nuvoloso con ampie schiarite ma sull'Appennino meridionale ancora possibili spunti temporaleschi pomeridiani a carattere sparso. Temperature in aumento al nord-ovest, stazionarie o in lieve calo altrove.



Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it