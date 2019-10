MALTEMPO scatenato sul nord-ovest e le centrali tirreniche

NORD-OVEST: è l'area attualmente più colpita dai fenomeni con oltre 350mm millimetri caduti sul settore centrale della regione tra Savonese e Genovesato. Temporali prefrontali che si temevano e che si sono puntualmente verificati. I fenomeni dalla Liguria raggiungono poi Piemonte ed ovest Lombardia, dove le piogge risultano localmente abbondanti. Ecco il radar delle 7.30 che testimonia la distribuzione dei fenomeni con due "canali precipitativi", uno tra Genovesato, Piemonte orientali ed ovest Lombardia, l'altro sull'ovest del Piemonte:

SITUAZIONE: una perturbazione inserita in una saccatura avanza verso l'Italia dalla Francia e risulterà più attiva al nord-ovest e lungo le regioni centrali tirreniche. Coinvolta in parte anche la Sardegna. La saccatura questa sera devierà verso il centro Europa impedendo al fronte di determinare fenomeni intensi anche al nord-est o al sud. Schermato dall'Appennino anche il versante centrale tirrenico.

Ecco la sequenza con la sommatoria delle piogge previste in mattinata, nel pomeriggio e poi in serata dal modello europeo:

EVOLUZIONE: mercoledì il fronte si sarà ormai allontanato verso levante ma ancora per qualche ora al mattino saranno possibili precipitazioni sull'estremo nord-est e sul basso Tirreno.



FASE VARIABILE: da giovedì a sabato fase variabile sul territorio con venti prevalentemente occidentali e flusso umido nei bassi strati da sud ovest sulla Liguria e l'alta Toscana che potrà determinare rovesci sparsi.



FINE SETTIMANA: sabato avvicinamento di una vasta figura depressionaria dal Regno Unito e contemporaneo peggioramento in giornata al nord e sulla Toscana causa il passaggio di un primo fronte. Domenica la situazione si aggraverà a causa della probabile formazione di una depressione mediterranea. Seguite tutti gli aggiornamenti!



OGGI: al nord-ovest perturbato con piogge e temporali diffusi, anche di forte intensità, specie sulla Liguria, ma anche su Ossola, alta Lombardia e Canton Ticino. Al nord-est e sull'Emilia nuvolosità irregolare con tendenza a piogge sparse o rovesci, più diffusi ed intensi a ridosso delle Prealpi. Pochi fenomeni o assenza di fenomeni sulla Romagna. Al centro tempo instabile con rovesci sparsi e locali temporali su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, solo nubi sparse e ancora un po' di sole sul medio Adriatico. Al sud nubi in arrivo ma scarsi fenomeni, stasera però rovesci e qualche temporale possibile sulla Campania. Temperature in calo sotto precipitazioni, altrimenti ancora mite. Venti di Ostro o Scirocco davanti al fronte, poi di Libeccio o di Ponente dalla sera, sino a Maestrale sulla Sardegna e sul medio-basso Tirreno.

------------------------------------------------------------------

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE



---------------------------------------------------------------------------