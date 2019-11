MALTEMPO scatenato su oltre mezza Italia: NEVE sulle Alpi

SITUAZIONE: una perturbazione sta ancora interessando molte regioni del Paese, segnatamente quelle settentrionali e centrali, rallentata nel suo incedere verso levante dalla formazione di una depressione al suolo a ridosso del nord Italia. Essa determina precipitazioni localmente abbondanti, nevose dalle quote medie sulle Alpi, specie sui settori centrali ed orientali. Qui il risveglio a BORMIO in alta Valtellina (SO) a 1225m:

PIOGGIA battente sul capoluogo lombardo e in prospettiva oggi su molte zone del nord e sul Tirreno, Roma compresa:

EVOLUZIONE: i fenomeni interesseranno ancora le medesime zone sino al pomeriggio, anche se successivamente è prevista un'attenuazione. Da notare i forti temporali previsti sul Friuli Venezia Giulia e quelli in arrivo sula Campania, che entro sera potranno toccare anche Calabria tirrenica e Sicilia. Qui le mappe pioggia previste per il mattino e per il pomeriggio secondo il modello europeo:

FINE SETTIMANA: sabato i fenomeni andranno a concentrarsi al centro e al sud, liberando il nord, ma si presenteranno più importanti lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna, mentre per domenica l'arrivo di una nuova depressione a ridosso della Sardegna farà peggiorare il tempo sull'isola, poi lungo le coste dell'alto e medio Tirreno, ma i fenomeni non dovrebbero coinvolgere il nord.



PROSSIMA SETTIMANA: le ultimissime mappe segnalano che le precipitazioni legate all'arrivo della nuova depressione coinvolgeranno soprattutto il centro e il sud, poiché il vortice non riuscirà a portarsi subito verso sud, mentre sosterà sul medio Tirreno. Martedì oltretutto si prevedono GROSSI NUBIFRAGI sul meridione, mentre per mercoledì tutta la spirale nuvolosa dovrebbe coinvolgere anche il nord portando piogge su Triveneto ed Emilia-Romagna.



CLAMOROSO: tra giovedì 14 e venerdì 15 i modelli prevedono l'affondo di un più profondo vortice depressionario a ridosso dell'Italia accompagnato da abbondanti precipitazioni. Seguite tutti gli aggiornamenti.



OGGI: al nord perturbato con piogge e rovesci intermittenti, neve oltre i 1100-1300m, forti temporali possibili sul Friuli Venezia Giulia, specie in mattinata. Esaurimento delle precipitazioni entro la serata. Al centro instabile con piogge e rovesci temporaleschi possibili, specie sul Tirreno, Capitale compresa, neve oltre i 1500m in Appennino. A tratti schiarite. Al sud peggiora con temporali sulla Campania, parzialmente nuvoloso con ampie schiarite altrove. Peggiora entro sera sul basso Tirreno. Temperature in lieve calo.