MALTEMPO per tutto il week-end (ed oltre) su gran parte d'Italia

SITUAZIONE: una ferita depressionaria è presente sul Mediterraneo centrale e determina condizioni di maltempo al nord e al centro del Paese. Il sud ne rimane leggermente ai margini ma sperimenta comunque qualche precipitazione, tranne sulle regioni estreme.

Ecco la mappa dei fenomeni previsti dal nostro modello sino alle 18 di oggi:

La situazione non migliorerà nemmeno nel corso della prossima notte, anche se temporaneamente i fenomeni si attenueranno sulle regioni centrali, guarda la mappa delle precipitazioni prevista dal nostro modello dalle 18 odierne alle 06 di domenica:

La giornata di domenica 19 sarà caratterizzata dal passaggio di un secondo fronte, organizzato quanto quello di sabato e dunque con fenomeni piuttosto rilevanti, anche a sfondo temporalesco nelle ore pomeridiane, guarda la mappa dei fenomeni previsti secondo il nostro modello, graziate solo Calabria, sud Sardegna e Sicilia:

EVOLUZIONE: nel letto delle correnti previste sull'Italia scorrerà ancora aria instabile, che andrà a determinare precipitazioni sparse ad intervalli sino a mercoledì, in un contesto di spiccata variabilità con temperature relativamente miti.



ALTRO PEGGIORAMENTO? Sul finire della settimana, tra venerdì 24 e domenica 26, possibile ritorno del maltempo su tutto il Paese a causa dell'ingresso di una nuova saccatura in arrivo dalla Francia. Da confermare.



ANTICICLONE alla RISCOSSA dai primi di giugno? Il modello americano prova ad ipotizzarlo ma le controanalisi non confermano un'espansione dell'alta pressione così netta ed estesa a tutta l'Italia. Seguite gli aggiornamenti.



OGGI: maltempo al nord e al centro con piogge e rovesci, anche a sfondo temporalesco nel pomeriggio, alternati a momenti asciutti ma con rare schiarite. Al sud e sulle isole maggiori nuvolosità irregolare con qualche rovescio possibile, specie su nord Puglia, Molise e Campania. Temperature massime in lieve calo al nord e al centro, in lieve rialzo al sud, complice le correnti meridionali.



DOMANI: ancora tempo instabile, a tratti perturbato, al nord e al centro con piogge e temporali anche di forte intensità, moderata instabilità anche al sud con rovesci possibili a macchia di leopardo, specie su Campania, Molise e nord Puglia. Temperature invariate.



