MALTEMPO: ombrelli aperti su diverse regioni...e da nord si avvicina l'ARIA FREDDA

C'è un gran trambusto questa mattina in area mediterranea; la primavera ci mostra il suo volto instabile e mutevole, fatto di schiarite, colpi di vento ed improvvisi acquazzoni.

Ecco come si presenta questa mattina la situazione dal satellite:

Sono tre gli elementi da tenere in considerazione: 1) Al nord agisce una perturbazione di origine atlantica che nella giornata odierna farà sentire i suoi effetti con diversi acquazzoni e temporali. 2) Il meridione sta per essere raggiunto da una perturbazione afro-mediterranea che al momento si trova poco ad ovest della Sardegna; questo corpo nuvoloso darà effetti al sud e su parte del centro a partire da questa sera e per l'intera giornata di domani, sabato 4 maggio. 3) Puntanto lo sguardo verso il nord Europa si scorge già l'intenso fronte freddo, seguito dall'aria artica (frecce bianche) che al momento sta interessando la Scandinavia; la medesima perturbazione è prevista addossarsi alle Alpi nella sera-notte di sabato, per poi svalicare domenica su molte aree del nord e del centro.

Come vedete, la situazione a scala europea risulta molto complessa; ne parleremo diffusamente nell'arco della mattinata; per il momento ecco la previsione per la giornata odierna, venerdi 3 marzo ; la prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese nella mattinata odierna in Italia :

Rovesci su Appennino Ligure (piu sporadici lungo le coste), Lombardia, Emilia, Veneto e Friuli. Piogge in arrivo da ovest anche sulla Sicilia; qualche rovescio non si esclude anche in Toscana, per il resto tempo asciutto e in parte soleggiato.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese per il pomeriggio e la serata :

Rovesci su gran parte del nord ad eccezione forse dell'Emilia Romagna e le coste liguri; piogge sparse sulla Sicilia, la Calabria, in estensione alla Campania in serata. Su tutte le altre regioni il tempo sarà asciutto e in parte soleggiato fino a sera.

