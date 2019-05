MALTEMPO moderato su quasi tutto il Paese

SITUAZIONE: un vortice depressionario è presente sull'Italia centrale e condiziona il tempo di tutto il Paese determinando precipitazioni organizzate , pur alternate a momenti asciutti e a qualche schiarita. Qui sotto nella mappa i fenomeni previsti per la giornata odierna secondo il nostro modello:









EVOLUZIONE: martedì le condizioni non miglioreranno perché dal nord Europa giungerà un contributo di aria più fresca in quota che esalterà la fenomenologia soprattutto al nord. Qui i fenomeni previsti per martedì 28 secondo il nostro modello:







MIGLIORAMENTO: mercoledì i fenomeni si concentreranno solo sul nord-est e le regioni centrali, mentre al nord-ovest si apriranno ampie schiarite a causa della rotazione delle correnti da Maestrale. Qui i fenomeni previsti per mercoledì 29 maggio:



RIALZO TERMICO: spallata dell'anticiclone e graduale stabilizzazione del tempo salvo lungo le regioni adriatiche, dove insisterà una corrente da nord che originerà una moderata variabilità. Le temperature aumenteranno soprattutto sui versanti occidentali e dal primo fine settimana di giugno arriverà anche il caldo. Ecco l'anticiclone previsto per i primi giorni di giugno!



FASE ANTICICLONICA: potrebbe durare alcuni giorni, anche se intorno a venerdì 7 è possibile l'inserimento di una saccatura temporalesca da ovest, da valutare. Seguite i nostri aggiornamenti. L'idea di un super anticiclone è ancora tutta da dimostrare.



OGGI: molte nubi ovunque con precipitazioni frequenti anche a carattere di rovescio o breve temporale, alternate a fasi asciutte e a qualche schiarita, specie nelle ore centrali del giorno. Temperature in calo al nord, stazionarie altrove.



DOMANI: ancora tempo molto instabile con piogge e rovesci temporaleschi su gran parte del Paese, specie al nord e al centro, maggiori schiarite sulle Isole Maggiori. Temperature senza grandi variazioni.

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

>>> Altri satelliti

---------------------------------------------------------------------------